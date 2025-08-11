„Vadovybė išprotėjo“: kaip Ukraina planavo ir įvykdė Kursko operaciją

„Be Kursko Rusija būtų panaudojusi šiuos išteklius puolimui prieš Ukrainą. Rusijos dėmesio sutelkimas į savo teritoriją padėjo išgelbėti ukrainiečių gyvybes“, – sakė O. Syrskis.
Operacija buvo rengiama visiškai slaptai: net artimiausi Ukrainos partneriai, įskaitant JAV, nebuvo informuoti. Pasak O. Syrskio, tai buvo pamoka po nesėkmingo 2023 m. kontrpuolimo: „Pergalės mėgsta tylą. Jos gimsta tyloje ir ruošiamos tyloje“.
„Vadovybė išprotėjo“
2024 m. rugpjūčio invazija buvo pirmasis atvejis nuo Antrojo pasaulinio karo, kai užsienio kariai užėmė dalį Rusijos teritorijos. Ukrainos pajėgos paėmė į nelaisvę daugiau nei 1000 belaisvių ir privertė Maskvą perkelti karius iš kitų teritorijų.
Kai pulkininkas Dmitrijus Vološinas, 82-osios desantinės-šturmo brigados vadas, gavo įsakymą rengti invaziją į Rusiją, jo pirmoji reakcija buvo: „vadovybė išprotėjo“.
Tai buvo sprendimas, kurio tikslas buvo ne tik žvalgyba, bet ir strategiškai rimtas manevras, skirtas atitraukti dėmesį. Tačiau šios operacijos unikalumas buvo jos slaptumas.
Analizavo vaizdo įrašus
D. Vološinas, kartu su keliais karininkais sėdėjo prie vaizdo įrašų ir Kursko srities žemėlapių, saugomų kietajame diske. Kuo daugiau jis matė maršrutų ir prasiveržimo taškų, tuo geriau suprato misijos potencialą. Jis pradėjo tikėti operacijos sėkme.
„Kai Vološinas pirmą kartą išgirdo Syrskio planą, jis manė, kad vadovybė išprotėjo... Bet laikui bėgant jis suprato, kad operacija gali pavykti“, – rašo „The Washington Post“.
Dabar, praėjus metams po drąsiausio Ukrainos sausumos puolimo, Rusijos Kursko srities kaimo vietovėse liko tik kovomis sudarkyti pasienio teritorijų skiautės – tai operacijos, kuri, atrodė, turėjo pakeisti karo eigą, palikta placdarmas.
Kyjivas tikėjosi panaudoti Kurską derybose
Kadaise Kyjivas tikėjosi išmainyti dalį Kursko srities į savo teritoriją, okupuotą Rusijos. Tačiau po atsitraukimo Ukraina laikosi tik kelių dešimčių kvadratinių kilometrų, būtent tuo metu, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kuris penktadienį susitiks su V. Putinu Aliaskoje, reikalauja taikos susitarimo, kuris beveik tikrai numatys teritorijų mainus.
„Kursko operacija atskleidė V. Putino nesugebėjimą apsaugoti savo tautos nuo karo, kurį jis pradėjo. Ji privertė Rusiją išvesti kariuomenę ir techniką iš Ukrainos, pakėlė ukrainiečių nacionalinę dvasią ir atkūrė tikėjimą tarp Vakarų šalių, kurios dvejojo, ar verta ginkluoti Ukrainą“, – rašo leidinys.
Lemiamu svertu tapo Šiaurės Korėjos karių atvykimas į Kurską, kurių dalyvavimas, pasak O. Syrskio, buvo išsigelbėjimas rusams.
„Be korėjiečių jie nebūtų pasiekę jokio sėkmės“, – sakė jis.
Kursko operacija
2024 m. rugpjūčio pradžioje Ukrainos gynybos pajėgos įžengė į Kursko srities teritoriją. Per keletą dienų pavyko užimti keletą priešo gyvenviečių.
Brigados generolas, Ukrainos didvyris Olegas Apostolas, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų desantinių-šturmo pajėgų vadas, pasakojo, kad pagrindinis šios operacijos tikslas buvo neleisti priešui pulti Sumų srities.
