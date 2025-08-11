Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Vadovybė išprotėjo“: kaip Ukraina planavo ir įvykdė Kursko operaciją

2025-08-11 14:31 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-11 14:31

Praėjusią vasarą Ukraina surengė beprecedentę operaciją, įsiverždama į Rusijos teritoriją Kursko srityje. Pasak Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vado Oleksandro Syrskio, pagrindinis uždavinys buvo atitraukti priešo pajėgas ir techniką nuo Ukrainos fronto – ir šis uždavinys buvo įvykdytas, rašo „The Washington Post“ (WP).

Ukrainiečių veiksmai Kursko srityje (tv3.lt koliažas)
8

Praėjusią vasarą Ukraina surengė beprecedentę operaciją, įsiverždama į Rusijos teritoriją Kursko srityje. Pasak Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vado Oleksandro Syrskio, pagrindinis uždavinys buvo atitraukti priešo pajėgas ir techniką nuo Ukrainos fronto – ir šis uždavinys buvo įvykdytas, rašo „The Washington Post“ (WP).

REKLAMA
1

Ukrainos kariuomenės operacija Kurske
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ukrainos kariuomenės operacija Kurske

„Be Kursko Rusija būtų panaudojusi šiuos išteklius puolimui prieš Ukrainą. Rusijos dėmesio sutelkimas į savo teritoriją padėjo išgelbėti ukrainiečių gyvybes“, – sakė O. Syrskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Operacija buvo rengiama visiškai slaptai: net artimiausi Ukrainos partneriai, įskaitant JAV, nebuvo informuoti. Pasak O. Syrskio, tai buvo pamoka po nesėkmingo 2023 m. kontrpuolimo: „Pergalės mėgsta tylą. Jos gimsta tyloje ir ruošiamos tyloje“.

REKLAMA
REKLAMA

„Vadovybė išprotėjo“

2024 m. rugpjūčio invazija buvo pirmasis atvejis nuo Antrojo pasaulinio karo, kai užsienio kariai užėmė dalį Rusijos teritorijos. Ukrainos pajėgos paėmė į nelaisvę daugiau nei 1000 belaisvių ir privertė Maskvą perkelti karius iš kitų teritorijų.

REKLAMA

Kai pulkininkas Dmitrijus Vološinas, 82-osios desantinės-šturmo brigados vadas, gavo įsakymą rengti invaziją į Rusiją, jo pirmoji reakcija buvo: „vadovybė išprotėjo“.

Tai buvo sprendimas, kurio tikslas buvo ne tik žvalgyba, bet ir strategiškai rimtas manevras, skirtas atitraukti dėmesį. Tačiau šios operacijos unikalumas buvo jos slaptumas.

Analizavo vaizdo įrašus

D. Vološinas, kartu su keliais karininkais sėdėjo prie vaizdo įrašų ir Kursko srities žemėlapių, saugomų kietajame diske. Kuo daugiau jis matė maršrutų ir prasiveržimo taškų, tuo geriau suprato misijos potencialą. Jis pradėjo tikėti operacijos sėkme.

REKLAMA
REKLAMA

„Kai Vološinas pirmą kartą išgirdo Syrskio planą, jis manė, kad vadovybė išprotėjo... Bet laikui bėgant jis suprato, kad operacija gali pavykti“, – rašo „The Washington Post“.

Dabar, praėjus metams po drąsiausio Ukrainos sausumos puolimo, Rusijos Kursko srities kaimo vietovėse liko tik kovomis sudarkyti pasienio teritorijų skiautės – tai operacijos, kuri, atrodė, turėjo pakeisti karo eigą, palikta placdarmas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kyjivas tikėjosi panaudoti Kurską derybose

Kadaise Kyjivas tikėjosi išmainyti dalį Kursko srities į savo teritoriją, okupuotą Rusijos. Tačiau po atsitraukimo Ukraina laikosi tik kelių dešimčių kvadratinių kilometrų, būtent tuo metu, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kuris penktadienį susitiks su V. Putinu Aliaskoje, reikalauja taikos susitarimo, kuris beveik tikrai numatys teritorijų mainus.

REKLAMA

„Kursko operacija atskleidė V. Putino nesugebėjimą apsaugoti savo tautos nuo karo, kurį jis pradėjo. Ji privertė Rusiją išvesti kariuomenę ir techniką iš Ukrainos, pakėlė ukrainiečių nacionalinę dvasią ir atkūrė tikėjimą tarp Vakarų šalių, kurios dvejojo, ar verta ginkluoti Ukrainą“, – rašo leidinys.

Lemiamu svertu tapo Šiaurės Korėjos karių atvykimas į Kurską, kurių dalyvavimas, pasak O. Syrskio, buvo išsigelbėjimas rusams.

REKLAMA

„Be korėjiečių jie nebūtų pasiekę jokio sėkmės“, – sakė jis.

Kursko operacija

2024 m. rugpjūčio pradžioje Ukrainos gynybos pajėgos įžengė į Kursko srities teritoriją. Per keletą dienų pavyko užimti keletą priešo gyvenviečių.

Brigados generolas, Ukrainos didvyris Olegas Apostolas, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų desantinių-šturmo pajėgų vadas, pasakojo, kad pagrindinis šios operacijos tikslas buvo neleisti priešui pulti Sumų srities.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
J. D. Vance`as apie derybas Aliaskoje: niekas labai laimingas nebus (8)
Dronai vėl atakavo Rostovą: geležinkelio stotyje kilo gaisras (nuotr. Telegram)
Ukrainos smūgiai rusų geležinkeliams griauna Maskvos planus dėl naujo puolimo (6)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Perspėja apie Europos galimybių ribas remiant Kyjivą: „Ji neturi pakankamai jėgų“ (18)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis įspėja apie Maskvos planus derybose su Trumpu: „Mes to neleisime“ (23)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų