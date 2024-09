Vadovas griežtai draudžia darbuotojams iš biuro išeiti net puodeliui kavos: „Noriu laikyti juos nelaisvėje visą dieną“

„Nenoriu, kad jie išeitų iš pastato. Turime daug įvairių privalumų, kuriuos įdiegėme“, – sakė C. Ellisonas, kurio įmonė laikosi griežtos „nedirbti iš namų“ politikos.

Pagrindiniame biure Perte (Škotijoje) yra restoranas, devyni personalo psichologai, sporto salė ir kitos patalpos, skirtos skatinti darbuotojus likti biure, skelbia BBC.

„Noriu laikyti juos nelaisvėje visą dieną“

„Kodėl aš tai padariau? Todėl, kad, ryte kai jie ateina į darbą, noriu laikyti juos nelaisvėje visą dieną. Nenoriu, kad jie išeitų iš pastato. Nenoriu, kad jie eitų į gatvę išgerti puodelio kavos. Prieš kelerius metus supratome, kiek tai kainuoja“, – sakė jis.

Jis sakė, kad likusi kasybos pramonės dalis turėtų pritarti jo mintims apie darbo biure, o ne namuose naudą.

„Pramonė negali sau to leisti. Negalime leisti, kad žmonės dirbtų tris dienas per savaitę, o atlyginimą gautų penkias dienas per savaitę – arba keturias dienas“, – teigė C. Ellisonas.

Siūlo į darbą vestis ir vaikus

Įmonės „Mining Resources“ kultūra taip pat apima ir C. Ellisono požiūrį į tėvus – įmonė savo teritorijoje pastatė vaikų darželį, kuriame telpa 105 vaikai.

„Dar viena priežastis jiems ateiti ir džiaugtis darbu“, – sakė jis.

Vyras tęsė: „Palikite jų mažylius šalia. Turime gydytojų ir slaugytojų, kurie juos maitins, bet mama ir tėtis dirbs mūsų biure“.

Mišraus darbo modelio pabaiga

C. Ellisonas nėra vienintelis viršininkas, vykdantis draudimo dirbti iš namų politiką.

Praėjusią savaitę Londone įsikūrusio išmaniųjų telefonų gamintojo „Nothing“ vadovas visiems darbuotojams išsiuntė elektroninį laišką, kuriame paskelbė apie hibridinio darbo pabaigą ir perėjimą prie visiško darbo biure.

„Žinau, kad tai prieštaringas sprendimas, kuris gali tikti ne visiems, ir neabejotinai yra įmonių, kurios klesti dirbdamos nuotoliniu būdu arba hibridiniu būdu, – rašė jis elektroniniame laiške. – Tačiau tai netinka mūsų verslo tipui ir nepadės mums visiškai išnaudoti savo, kaip įmonės, potencialo“.