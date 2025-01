Užfiksuotas kvapą gniaužiantis vaizdas: į lėktuvą trenkė žaibas

Lėktuvas stovėjo San Paulo tarptautiniame oro uoste. Tuo metu lauke siautė audra.

Vienas iš tuo lėktuvu skristi turėjusių keleivių laukdamas kelionės namo atsitiktinai nufilmavo žaibo smūgį. Dėl audros buvo atšaukti skrydžiai.

„Kai žiūrėjome pro langą, buvo aišku, kad netoli aerodromo žaibuoja, todėl nuėjau nufilmuoti šiek tiek medžiagos, manydamas, kad būtų gerai nufilmuoti mūsų lėktuvą. Man pasisekė ir žaibas trenkė tiesiai priešais mane!“ – „Fox Weather“ pasakojo keleivis.

📱 Viral!

A lightning strike hits a plane on the runways of #SãoPaulo Airport, Brazil.

📹 #SevereWeather pic.twitter.com/xSEoK8IB1m

