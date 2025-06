Užfiksuota nejauki akimirka: Meloni po Macrono žodžių pradėjo vartyti akis

Lyderiai sėdėjo prie G7 apskritojo stalo kartu su Jungtinės Karalystės, Kanados, JAV, Vokietijos, Japonijos ir ES lyderiais.

E. Macronas tuo metu šnabždėjo kažką G. Meloni. Užfiksuota, kaip G. Meloni pasilenkė, kad geriau girdėtų kolegą. Galiausiai kameros užfiksavo netikėtą akimirką – reaguodama į E. Macrono žodžius G. Meloni pradėjo vartyti akis.

Meloni with the eye roll of the century.



She's torn Macron apart in previous speeches so this isn't a shock.

pic.twitter.com/fGpLOizzRM

