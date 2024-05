Už ledų porciją – ir 24 eurai: kuriose šalyse labiausiai teks papurtyti kišenę?

Auganti infliacija palietė ne tik kasdienes prekes, bet ir vasarojančių žmonių taip pamėgtus minkštų ledų furgonus. Ledų kainos įvairiose šalyse svyruoja nuo 49 centų (Tailande) iki net 24 eurų (Ispanijoje). Ar tikėtina, kad ledai taps prabangos preke?

Karštą vasaros dieną paplūdimyje dažnai galima pamatyti minkštųjų ledų furgonus. Tačiau jų kainos yra pakankamai didelės. Sidnėjaus Bondi paplūdimyje už vanilinio skonio ledus vaflyje su šokoladu sumokėsite 6 Australijos dolerius (3,69 euro), o už klasikinę vaflinių ledų porciją su dribsniais – 9 Australijos dolerius (5,53 euro), skelbia portalas „The Guardian“.

Ledų furgonų bendrovė „Mr Softy“ teigė, kad jų desertų kainos svyruoja nuo 4,50 Australijos dolerio (2,76 euro) už vieną vanilinių ledų porciją, tačiau už dvigubą vanilinių ledų porciją indelyje su priedais ir cukrine spurga gali tekti pakloti net 9,50 Australijos dolerio (5,84 euro).

Jimas Borasas, „Mr Softy“ direktorius, teigė, kad po COVID-19 pandemijos kainos išaugo trečdaliu. Pavyzdžiui, vieno vanilinio ledinuko kaina padidėjo nuo 3,50 iki 4,50 JAV dolerio (nuo 3,22 iki 4,14 euro) dėl padidėjusių tiekėjų išlaidų.

„Prieš COVID-19 už šokoladinių saldainių kibirėlį mokėjome 60 dolerių (55,27 euro), dabar mokame beveik 160 dolerių (beveik 147 eurus), – sakė jis. – Mūsų kainos priklauso nuo pasiūlos... Jei tiekėjai nedidina kainų, mes nedidiname savo kainų, nes pagrindinė mūsų auditorija yra vaikai“.

Nepaisant pastaraisiais metais sparčiai augančios infliacijos, vokiškų ledų kainos išlieka prieinamos, palyginti su daugeliu Europos kaimynų. Šį pavasarį vartotojų žurnalo „Coupons.de“ atlikto tyrimo visoje šalyje duomenimis, už ledus vidutiniškai sumokėsite tik 1,72 euro. Tai 6,2 proc. daugiau nei 2023 m.

Tačiau regionuose kainos labai skiriasi, pavyzdžiui, Rūro slėnyje esančiame Bochume už 1,40 euro galima nusipirkti tikrą „Schnäppchen“ (vok. pigią prekę), o turtingame Miunchene tai kainuos – 2,12 euro. Vokiečiai, labai mėgstantys itališką maistą, kasmet suvalgo vidutiniškai po aštuonis litrus ledų, t. y. apie 100 kaušų.

Vokiečiai paprastai renkasi klasikinius ledus, tokius kaip šokoladiniai, vaniliniai ir „stracciatella“ (ital. ledai su šokolado dribsniais), tačiau turi keletą nacionalinių keistenybių, tarp jų ir liūdnai pagarsėjusius „Spaghettieis“.

Manheime italų imigrantų sūnaus garbei sukurti ledai yra iš itin saldžios mikstūros, primenančios makaronų patiekalą – iš esmės kognityvinis disonansas lėkštėje. Jis gaminamas vanilinius ledus spaudžiant per specialų makaronų presą, kol jie tampa panašūs į spagečius, tada užpilami braškių padažu, imituojančiu itališkų makaronų padažą, ir galiausiai apibarstomi tarkuoto parmezano pakaitalu – dažniausiai kokoso drožlėmis arba riešutų dribsniais.

still not over last night's dream where my sister, Holmesie and I had ice cream, talking about GO and when my sister struggled to pronounce Aziraphale @michaelsheen fucking spawned out of nowhere, corrected her pronunciation, STOLE HER SPAGHETTIEIS (see image!) and disappeared... pic.twitter.com/r5IUpvubrG