Už Havajų picą Italijoje prašo 100 eurų: tai kompensacija šefui už jo kančias

Atostogų Italijoje metu laukiantys kulinarinių atradimų paprastai nenusivilia regioniniais patiekalais. Didžiajai daugumai žmonių pica yra natūrali kelionės į Italiją dalis. Žinoma, iš paprastos mielinės tešlos kepama pikantiška plokščia duona yra ne tik mėgstama, ji kartu su makaronais yra vienas iš patiekalų, įkūnijančių itališką virtuvę visame pasaulyje.

100 eurų už picą: „Instagram“ įrašas sukėlęs diskusijas

Restorano lankytojo įrašas socialiniame tinkle „Instagram“ išplito žaibiškai ir šiuo metu jau buvo „pamėgtas“ daugiau nei 310 tūkst. kartų. Jame rodoma meniu nuotrauka. Šalia prieštaringai vertinamos Havajų picos nurodyta siaubinga 100 eurų kaina. „Instagram“ vartotojas rašo: „Jūsų ženklas atvykti į Italiją ir užsisakyti tikros picos!“

Kyla klausimas: ar Havajų picos sudedamosios dalys pateisina tokią didelę sumą? Vargu. Juk be standartinių ingredientų ant picos yra tik virto kumpio ir ananasų. Be to, žvilgtelėjus į kitų picų kainas matyti, kad jos yra įprastinės – nuo 7 eurų.

Italijos naujienų portalo „Suedtirolnews“ pranešime teigiama, kad ši kaina – tai veikiau savotiška „kompensacija už picų kepėjo patirtą skausmą ir kančias“. Daugeliui italų Havajų pica yra provokacija. Jie šį derinį laiko jų tradicinės virtuvės įžeidimu.

Italija: Havajų pica kiršina kaip jokia kita

Apie tai, kaip kiršina šis picos variantas, galima spręsti ir iš komentarų. Po grotažyme #respectthepizza naudotojai reiškia savo nuomonę apie neįprastą kainų modelį. Po šiuo įrašu jau surinkta daugiau nei 4 tūkst. komentarų – nuo humoristinių pastabų iki griežtos kritikos.

Vienas vartotojas pašaipiai rašė: „10 eurų už picą ir 90 eurų už psichologą“.

Kitas vartotojas teigė: „Kitą kartą užsisakysiu picą vien tam, kad juos supykdyčiau“.

Kitame komentare kontroversija apibendrinta humoristine pastaba: „Štai už tokią kainą jie parduoda savo sielas“.

Klausimas, kodėl daugelis taip griežtai atmeta šią sudedamąją dalį, visada sukelia karštas diskusijas. Vienas iš dažniausių atsakymų – „Jis čia netinka“.

Tačiau galima rasti ir provokuojančių nuomonių: „Todėl, kad jie jo dar neišbandė“, – komentaruose atremia vienas naudotojas.

Havajų pica patenka į populiariausių picų dešimtuką

Pasak legendos, Havajų picą 1962 m. išrado kanadietis restoranų savininkas Samas Panopoulosas ir nuo to laiko apie ją yra diskutuojama.

Diskusijos nuolat įsiplieskia ir Vokietijoje. Bendrovės „HelloFresh“ atliktoje apklausoje dėl mėgstamiausios 2023 m. picos ji iš tiesų užėmė septintąją vietą. Populiaresnės buvo tik tokios klasikinės picos kaip saliamio pica ar klasikinė Margherita.

Tačiau vokiečiai ne tik kūrybingi, kai kalbama apie priedus. Apklausa taip pat atskleidė, kad tik 22 proc. respondentų picą valgo su stalo įrankiais. Dauguma mieliau valgo rankomis – ir dažniausiai pradeda nuo smailiojo picos trikampio galo. Tik nedaugelis pirmiausia suvalgo plutelę arba net susuka picą į ritinį.