Ursula von der Leyen ragina Izraelį persvarstyti savo planą dėl Gazos

2025-08-08 15:12 / šaltinis: BNS
2025-08-08 15:12

Europos Komisijos (EK) vadovė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) penktadienį paragino Izraelį persvarstyti savo planą perimti Gazos miesto kontrolę.

„Izraelio vyriausybės sprendimas dar labiau išplėsti karinę operaciją Gazoje turi būti persvarstytas“, – sakė ji socialiniame tinkle „X“.

Ji taip pat paragino islamistus paleisti visus įkaitus ir leisti nedelsiant ir netrukdomai suteikti humanitarinę pagalbą Gazos Ruože.

„Dabar reikalingos paliaubos“, – pabrėžė U. von der Leyen.

Anksčiau pranešta, kad Izraelio saugumo kabinetas patvirtino ministro pirmininko Benjamino Netanyahu  pasiūlytą planą, pagal kurį kariuomenė perims Gazos miesto kontrolę.

Pagal planą, kuriame žadama nugalėti islamistų grupuotę „Hamas“ Gazos Ruože, Izraelio kariuomenė „ruošis perimti Gazos miesto kontrolę, kol civiliams gyventojams skirstys humanitarinę pagalbą už kovos zonų ribų“, teigiama pareiškime.

Ketvirtadienį sukvietęs savo saugumo kabinetą B. Netanyahu sakė, kad Izraelis planuoja visiškai perimti Gazos Ruožo kontrolę, bet nesiekia jo valdymo.

Kritikos šiam Izraelio planui jau pažėrė Vokietija, Kinija, Jungtinė Karalystė bei JT. Turkija paragino tarptautinę bendruomenę užkirsti kelią minimam Izraelio planui.

„Hamas“ pareiškė, kad Gazos miesto užėmimas reikštų įkaitų, kurie vis dar laikomi palestiniečių teritorijoje „paaukojimą“.

