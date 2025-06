Ursula von der Leyen: Europos gynyba pagaliau pabudo

„Gynybos Europa pagaliau pabudo. Rytoj viršūnių susitikime bus nustatyti išties istoriniai nauji NATO sąjungininkių išlaidų tikslai“, – teigė ji.

Per NATO viršūnių susitikimą Hagoje, Nyderlanduose, sąjungininkės ketina susitarti per ateinantį dešimtmetį skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) gynybai.

REKLAMA

REKLAMA

K. Budrys: NATO siekis gynybai išleisti iki 5 proc. BVP per dešimtmetį yra „smarkiai per ilgas“

NATO sąjungininkams planuojant per ateinantį dešimtmetį gynybos išlaidas padidinti iki 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad toks laikotarpis yra „smarkiai per ilgas“.

REKLAMA

Taip jis kalbėjo antradienį Hagoje, kur prasidėjo dvi dienas truksiantis Aljanso viršūnių susitikimas.

„Mūsų ambicija per penkis metus padaryti jau atrodė per ilga. Dabar numatyti dešimt metų yra smarkiai per ilgas laikotarpis“, – žurnalistams antradienį sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.

NATO šalys dar prieš viršūnių susitikimą sutarė dėl 5 proc. BVP ribos gynybai. Tačiau Ispanija sako sutarusi dėl išlygos skirti mažiau. NATO vadovas Markas Rutte neigia esant tokius sutarimus.

REKLAMA

REKLAMA

Belgija savo ruožtu taip pat sako norinti daugiau lankstumo.

K. Budrio teigimu, iššūkių būta ir siekiant gynybos išlaidas padidinti iki dabartinių 2 proc. BVP, tačiau jau nuo pirmų dienų apie tai kalbėti „yra blogas ženklas“.

„Kiekvienas namuose turime skirtingas situacijas, skirtingas spaudimas. (...) Aš čia ne pateisinu, o bandau suprasti, kodėl tas vyksta, tačiau tai negali būti priežastis išvengti įsipareigojimų sąjungininkams“, – kalbėjo K. Budrys.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Bendrija gynybos išlaidas didina tą daryti spaudžiant Jungtinėms Valstijoms. Tačiau pats amerikiečių lyderis Donaldas Trumpas abejoja, ar JAV turėtų laikytis naujojo įsipareigojimo, nors pabrėžia, kad kiti sąjungininkai taip turėtų elgtis.

JAV šiuo metu gynybai skiria apie 3,4 proc. BVP.

Tuo metu Lietuva šiais metais gynybai turėtų skirti kiek daugiau nei 4 proc. BVP, o kitąmet – 5,25 proc. BVP.