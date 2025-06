Kęstutis Budrys: NATO tikslas padidinti gynybos išlaidas per 10 metų – per ilgas

„Numatytas laikotarpis, per kiek laiko bus įgyvendinta, yra per ilgas. Mūsų ambicija per penkis metus padaryti, atrodė, jau buvo per ilga. Dabar numatyti 10 metų yra smarkiai per ilgas laikotarpis“, – antradienį žurnalistams Hagoje kalbėjo K. Budrys.

Ministro teigimu, NATO valstybių politikai gynybos išlaidų didinimo klausimą mato kaip kažką, ką galima vis nukelti į priekį ir išvengti rimtų sprendimų.

„Mes žinome, kaip politikai galvoja ir elgiasi. (...) Jie galvoja, kad rinkimai vyks, dar kažkas, stumsime, kaip tą skardinę paspirsime į priekį ir nereikės įgyvendinti“, – sakė jis.

Todėl, aiškino K. Budrys, itin svarbus vaidmuo teks NATO kaip organizacijai ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms (JAV), kurios galėtų disciplinuoti Aljanso nares.

„Kitu atveju, jeigu mes kalbėsime kažkur tai ore apie 5 proc. ir, jeigu dar kažkas tuos 1,5 proc. bandys didinti, o ne tas jau realias gynybos išlaidas, tai mes tiesiog turėsime daug spekuliacijų apie skaičius ir nesuprasime, ką mes papildomai čia esame sukūrę“, – tvirtino jis.

Pagrindiniai klausimai – karas Ukrainoje bei NATO šalių gynybos išlaidų didinimas

NATO šalių lyderiai viršūnių susitikime Hagoje dalyvaus birželio 24–25 dienomis. Pagrindinės temos bus Rusijos karas Ukrainoje bei NATO šalių gynybos išlaidų didinimas.

ELTA pirmena, kad kiek anksčiau NATO vadovas Markas Rutte pareiškė norįs įpareigoti Aljanso nares vėliausiai nuo 2032 m. gynybai ir saugumui kasmet skirti 5 proc. savo bendrojo vidaus produkto (BVP). Visoms šalims narėms jis išsiuntė laišką, kuriame ragina 3,5 proc. numatyti „tvirtoms karinėms išlaidoms“ ir 1,5 proc. – susijusioms išlaidoms, pavyzdžiui, infrastruktūrai, kibernetiniam saugumui ir „panašiems dalykams“.

Problemų buvo kilę dėl Ispanijos premjero Pedro Sanchezo laikysenos, kai šis sekmadienį pareiškė, kad jo šaliai nereikės pasiekti 5 proc. BVP tikslo, kaip reikalauja JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Toks pareiškimas sukėlė būgštavimų, kad per antradienį Hagoje prasidedantį dviejų dienų NATO viršūnių susitikimą gali kilti ginčų.

Vis dėlto, NATO vadovas Markas Rutte pirmadienį pareiškė, kad Ispanija nėra atleista nuo gynybos išlaidų susitarimo.