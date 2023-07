Ukrainos sausumos pajėgų vadas: žengiame į priekį – nuo 500 metrų iki 1 kilometro per dieną

Interviu BBC Ukrainos sausumos pajėgų vadas Oleksandras Syrskis teigė, kad šalies pajėgoms buvo itin sudėtinga veržtis į priekį, kadangi rusų okupantų pajėgos susitelkusios Lymano kryptimi ir aplink Bachmutą, o priešas buvo parengęs stiprią gynybinę liniją.

Visgi O. Syrskis pridūrė, kad rusai turi ne tik karių skaičiaus pranašumą, bet ir artilerijos, palyginti su Ukrainos kariuomenės pajėgomis.

Sausumos pajėgų vadas atkreipė dėmesį, kad Ukrainos kariai „gali vienu šūviu atsakyti į septynis ar aštuonis rusų paleistus šūvius“.

Nepaisant to, jis pabrėžė, kad Ukrainos kontrpuolimas vyksta sėkmingai, kadangi visos karinės operacijos planuojamos itin atidžiai.

„Kiekviena karinė operacija yra labai gerai apgalvota. Kiekvieną dieną kontrpuolimas yra detaliai suplanuojamos, todėl mes patiriame mažiau [karinio] personalo nuostolių“, – teigė jis.

Rusijai atakuojant Ukrainą žuvo du, sužeisti 28 žmonės – pareigūnai

Rusijai atakuojant Ukrainos Odesos, Sumų ir Mykolajivo miestus žuvo du ir buvo sužeisti 28 žmonės, ketvirtadienį pranešė vietos pareigūnai.

Mykolajive per naktį surengtą raketų smūgį buvo sužeista 19 žmonių, tarp jų penki vaikai, pranešė regiono administracijos vadovas Vitalijus Kimas.

Kiek vėliau pranešta apie vieną žuvusįjį.

Mero pavaduotojas Anatolijus Petrovas sakė, kad gelbėtojai ištraukė žuvusiojo kūną iš po griuvėsių.

Anksčiau V. Kimas „Telegram“ rašė, kad smūgis suduotas miesto centrui.

Pasak Mykolajivo mero Oleksandro Senkevyčiaus, apgadinti mažiausiai penki gyvenamieji namai. Be to, per išpuolį apgadinta 15 garažų.

Odesoje buvo užpultas miesto centras, pranešė regiono administracijos vadovas Olehas Kiperis.

Jis sakė, kad žuvo 2002 metais gimęs vaikinas, civilinio pastato apsaugininkas.

Odesos srities karinė administracija pranešė, kad mieste buvo sužeisti aštuoni žmonės, tarp jų – trys gelbėtojai.

„Trys sužeistieji paguldyti į miesto ligonines. Visų trijų būklė vidutinio sunkumo, tarp jų – gelbėtojas. Žmonės patyrė skeveldrų padarytų žaizdų ir apsinuodijo degimo produktais“, – teigiama pranešime.

O. Kiperio teigimu, be kitų nuostolių žinoma apie gaisrą 300 kvadratinių metrų plote.

Odesos srities karinės administracijos atstovas Serhijus Bratčukas nurodė, kad mažiausiai keturi žmonės buvo sužeisti.

O. Kiperis sakė, kad nukentėjo ir kitos vietovės Odesos srityje.

Be kita ko, Odesoje per rusų apšaudymą nukentėjo Kinijos generalinis konsulatas.

„Agresorius sąmoningai smogia uosto infrastruktūrai – nukentėjo aplink esantys administraciniai ir gyvenamieji pastatai, taip pat Kinijos Liaudies Respublikos konsulatas. Tai rodo, kad priešas į nieką nekreipia dėmesio“, – sakė O. Kiperis.

Sumuose vienas iš trijų bepiločių, atakavusių miestą, pataikė į sveikatos centro pastatą ir sukėlė gaisrą, pranešė regiono administracija. Taip pat buvo sužeista slaugytoja.

Anksčiau Ukrainos oro pajėgos buvo paskelbusios oro pavojų Mykolajive ir Odesoje, esančiuose maždaug 100 km atstumu vienas nuo kito, ir dar keliuose Ukrainos regionuose.

Tuo tarpu Rusija ketvirtadienį pranešė, kad naktį smogė karinei infrastruktūrai netoli Mykolajivo ir Odesos.

„Naktį Rusijos ginkluotosios pajėgos tęsė atsakomuosius smūgius jūros ir oro ginklais prieš bepiločių laivų gamybos ir sandėliavimo vietas Odesos regione“, – nurodė kariuomenė ir pridūrė, kad „sunaikino Ukrainos ginkluotųjų pajėgų degalų ir amunicijos sandėlių infrastruktūrą netoli Mykolajivo miesto“.

Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad naktį rusai paleido po 19 sparnuotųjų raketų ir 19 dronų kamikadzių „Shahed“, buvo sunaikintos penkios raketos ir 13 dronų.

„Nors oro gynybos pajėgos dirbo maksimaliai galingai, Odesos srityje sunaikinti visi 12 „Shahed“ ir dvi [raketos] „Kalibr“, o Mykolajivo srityje – trys [raketos] „Iskander-K“. Deja, buvo sunaikintos ne visos raketos, ypač Ch-22 ir „Oniks“ tipo raketos, kurias įveikti labai sunku“, – teigė ukrainiečių kariuomenės Pietų vadavietė.