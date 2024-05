Ukrainos regioninė valdžia: per rusų antpuolius Charkive 3 žmonės žuvo, 16 buvo sužeista

„Šiuo metu žinome apie tris žuvusius ir 16 sužeistų“, – platformoje „Telegram“ rašė jis, atkreipdamas dėmesį, kad sužeistaisiais rūpinasi skubiosios medicininės pagalbos gydytojas, be to, per smūgį nukentėjo ir vienas skubiosios medicininės pagalbos automobilis.

„Priešai ir vėl naudoja dvigubų smūgių taktiką, laukdami, kol į įvykio vietą atskubės medikai, gelbėtojai ir teisėsaugos pareigūnai.“

„Visi smūgiai buvo suduoti civilinei infrastruktūrai“, – pridūrė jis.

Antras pagal dydį Ukrainos miestas Charkivas yra įsikūręs netoli sienos su Rusija ir yra reguliariai apšaudomas rusų raketomis.

Praėjusią savaitę rusų raketai pataikius į Charkivo universalinę ūkinių prekių parduotuvę, žuvo 16 žmonių.

JAV pareigūnai ketvirtadienį paskelbė, kad prezidentas Joe Bidenas atšaukė draudimą Ukrainai naudoti Jungtinių Valstijų suteiktą ginkluotę taikiniams Rusijos teritorijoje pulti, tačiau tik siekiant apginti nuo priešo ugnies kenčiantį Charkivo regioną.