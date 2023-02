Ukrainos ministras: Ukraina de facto jau yra NATO narė

Apie tai jis parašė savo „Twitter“ paskyroje.

Ministras pranešė, kad antradienį susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi Jensu Stoltenbergu ir padėkojo jam už paramą Ukrainai.

„NATO paskelbė Rusiją didžiausia ir tiesiogine grėsme.

Kol mūsų kariai gina taiką Europoje, Ukraina de facto prisijungė prie NATO. Dedu visas pastangas, kad tai įvyktų de jure“, – socialiniuose tinkluose rašo jis.

