Rusijos raketų atsargos neišseks – atsargos pulkininkas įspėjo, kur slypi problema

„Šaliai, kuri jas gamina, raketų niekada nepritrūks. Gaminamas tam tikras skaičius raketų. Per dieną jie gali pagaminti bent vieną raketą ar net daugiau. Pasiekus nulines atsargas – o tai gali būti po mėnesio ir pusantro, – jie masinius išpuolius rengs kartą per mėnesį (dabar Ukrainos ginkluotosios pajėgos skaičiuoja sulaukiančios raketų atakų kas 10–14 dienų – red.).

Ir tai jau įprasta. Apie 50–70 raketų paleidžia per vieną ataką keliomis bangomis, gal dėl raketnešių trūkumo. Daugiau tiesiog negali. Todėl, jie laikysis maždaug tokio lygio kartą per mėnesį. Anksčiau išpuoliai būdavo kartą per savaitę, paskui – kartą per dvi savaites, dabar – kartą per tris savaites. Bus kartą per mėnesį“, – interviu UNIAN sakė atsargos pulkininkas.

REKLAMA

Kartu R. Svitanas akcentavo, kad nereikėtų manyti, jos retėjantys Rusijos išpuoliai yra Vakarų sankcijų pasekmė.

„Kodėl raketa neskrenda? Pavyzdžiui, [raketnešio] variklis veikia valandą, o antrą valandą perkaista ir sustoja. Raketos krenta dėl seniai įmontuotų technologinių komponentų trūkumų. Mažai tikėtina, kad raketų išpuolių dabar mažiau dėl sankcijų poveikio. Jei sankcijos veiktų, raketų tiesiog nebūtų. O jei skrenda ir toliau, vadinasi, bent dabar sankcijos neveikia“, – įsitikinęs R. Svitanas.