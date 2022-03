Ukrainos komanda pakeliui į derybas su Rusija

Ukrainiečių derybininkų delegacija išvyko tą pačią dieną, kai Rusijos pajėgos užėmė pirmą didelį Ukrainos miestą.

„Pakeliui į derybas su Rusijos Federacija. Jau sraigtasparniuose“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė prezidento patarėjas Mychailo Podoliakas.

On our way to negotiations with the Russian Federation. Already in helicopters… pic.twitter.com/CMflDZ3NDk