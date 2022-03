Į ukrainiečius šaudęs karys: mums įsakė šaudyti į viską, kas juda

Gali būti, kad Rusijos pajėgų kariai gavo įsakymą šaudyti į civilius. Bent jau taip pasakoja vienas iš Rusijos pusėje kariavusių karių.

„Aš (nerišliai ištaria pavardę – red. past.) Jevgenijus Aleksandrovičius, gimęs 1997 m. Vasario 24-ąją gavome nurodymą pulti Ščastjos miestą“, – pasakoja į kamerą vyras, tarnavęs apsišaukėliškos Luhansko Liaudies Respublikos, kurią kontroliuoja Kremlius, kariuomenės daliniuose.

Captured #Russian occupant confirms that he received the task to shoot at civilians. pic.twitter.com/DLEJIYmaAP