Parodė, kaip Ukraina atrodė prieš karą ir dabar: vaizdai drasko širdį

„Twitter“ socialiniame tinkle žmonės dalinasi įvairiausiais vaizdais, kurie šiuo metu šokiruoja visą pasaulį. Gražiausios aikštės, miesto objektai po Rusijos kariuomenės raketų bei bombų šiuo metu atrodo neatpažįstamai.

Socialinio tinklo vartotojai dalinasi ne tik vaizdais, kurie buvo prieš Rusijos karinę invaziją ir po, kuomet miestas bei jo objektai yra suluošinti po karinių veiksmų.

Didingai atrodžiusi Nepriklausomybės aikštė Charkive šiuo metu pilna nuolaužų, sudaužytų stiklų, plytų.

Kyijive esanti Maidano aikštė taip pat tragiškai suniokota. Tačiau ir toliau didžiai stovi paminklas skirtas paminėti Ukrainos nepriklausomybę.

Charkivo žaliuojantis miesto centras šiuo metu taip pat neatpažįstamas. Anksčiau žaliavusioje gatvėje šiuo metu neliko jokios gyvybės, pastatai liko be stiklų, apgriauti, neliko ir kabėjusių parduotuvių vitrinų.

Žmonių užfiksuota ir šiuo metu suniokota, buvusi mokykla Charkive. Įrašu pasidalino vyras, kuriam nuotrauką atsiuntė jo draugė Yulia, kuri jam rašė: „Tai, kas vyksta Charkive, yra prieš žmogiškumą. Sunaikinti 87 pastatai. <...> Nuotraukose matyti specializuota mokykla nr. 134 prieš ir per karą. Aš esu labai pikta.“

My friend Yulia,a school principal in Ukraine, shared this:”What happens in Kharkiv is a war crime against humanity. 87 buildings destroyed. My nephew is sick, 39C (102.2F).No way to buy medicine;rockets all time. Photos from School 134 before and after war. I’m so angry😡”Me too pic.twitter.com/bL8n1VJ8ku