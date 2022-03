Bokso karalius sugrįžo ginti tėvynės: „Mano kūnas ir mano savigarba priklauso mano šaliai"

Kartu jie savo kraityje yra iškovoję tris olimpinius aukso medalius bei tapo elitiniais kovotojais sporto pasaulyje. Tačiau šiuo metu jie susiduria su kita kova – egzistencine, kai gina savo šalį nuo agresoriaus.

CNN kaip tik susisiekė su Oleksandru Usyku. Jis tuo metu buvo rūsyje Kijevo centre su savo trimis vaikais, žmona ir artimiausių draugų šeimomis. Anot boksininko, jis pasirengęs ir atimti gyvybę okupantui, jei situacija privers tą daryti ginant savo šeimą ir šalį.

„Jei jie grasins ir norės atimti mano ar mano šeimos gyvybes, aš būsiu priverstas atsakyt, – sakė O. Usykas. – Aš nenoriu šaudyti ar žudyti. Tačiau jei jie norės nužudyti mane ar mano šeimą, aš neturėsiu pasirinkimo“.

Boksininko agentas Egis Klimas padėjo išversti žurnalisto klausimus boksininkui, kuris ne itin gerai kalba angliškai.

„Gal tai skamba sentimentaliai, bet mano siela priklauso Dievui, bet mano kūnas ir mano savigarba priklauso mano šaliai, šeimai. Tad nebijau, nėra jokios baimės. Tiesiog nuolatinis klausimas ir nusistebėjimas – kaip tokie dalykai gali vykti 21-amam amžiuje?“, – stebėjosi ukrainietis.

Nors jis šiuo metu nėra boksininkas, o tėvynės gynėjas, viso gyvenimo treniruotės ir pasiruošimas jam padeda ir šiuo metu: „Visas pasiruošimas man padeda dabar išlikti ramiam ir būti emociškai pasirengusiam. Kartu tai padeda nuraminti ir kitus žmones“,

Abu minėti boksininkai Rusijos invazijos į Ukrainą metu nebuvo tėvynėje. O. Usykas tuo metu buvo Londone. Jis namo planavo grįžti praėju vos keletai valandų, tačiau kelionės maršrutą teko keisti dėl uždaryto oro uosto. Tad jis vyko per Varšuvą, Lenkiją, tada važiavo automobiliu dar apie 800 km.

Tuo tarpu V. Lomačenko tuo metu buvo Graikijoje, bet į Ukrainą sugrįžo jau kitą dieną. Vietoj skrydžio tiesiai į Odesą, jis keliavo į Bukareštą, tada važiavo dar devynias valandas į uostą ir laivu pasiekė Ukrainos krantus.

Jų vadybininkas CNN teigė, kad jie iš pradžių net ir negalvojo imti į rankas ginklus. Beje, buvę boksininkai broliai Kličko (Vitalijus šiuo metu yra ir Kijevo meras, – aut. past.) taip pat ginklu gina Ukrainą nuo agresoriaus.

V. Lomačenko iš pradžių neatsiliepė į CNN skambučius. Jo interviu buvo suplanuotas kartu su O. Usyku. Tačiau vėliau jų vadybininkas patvirtino, kad abu sportininkai tikrai yra saugūs.

