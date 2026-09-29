Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniame štabe – didelė personalo peržiūra

Anot leidinio šaltinio, M. Drapato komanda ketina pareigose palikti daugiausia tuos, kurie turi kovinės patirties ir sugeba vadovauti kariuomenei.
Pokyčiai Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniame štabe
„Rugsėjo 28 d. vyriausiasis vadas asmeniškai sukvietė visų generalinio štabo struktūrinių padalinių vadovus ir gana aiškiai paaiškino, ko iš jų tikisi. Pagrindinė žinia tokia: jei reikalaujame, kad kariuomenė keistųsi, reikia pradėti nuo savęs.
Vienas iš pirmųjų žingsnių – personalo peržiūra. Iki spalio 2 d. vadovai turi pateikti informaciją apie generalinio štabo karininkus ir generolus, kurie nuo 2022 m. neturėjo praktinės patirties vykdant kovines užduotis bataliono, brigados, korpuso ar kariuomenės grupės sudėtyje.
Karinė patirtis, žinoma, nėra vienintelis profesionalumo kriterijus, tačiau karo metu strateginis štabas negali prarasti ryšio su tuo, kas iš tikrųjų vyksta kariuomenėje. Generalinis štabas turi tarnauti kariuomenei ir teikti jai sprendimus, kurie padeda kovoti efektyviau“, – cituojamas šaltinis, įvardijamas kaip vienas iš generalinio štabo karininkų.
Anot šaltinio, tai nereiškia, jog visi karinės patirties neturintys karininkai bus automatiškai atleisti. Dalį jų planuojama paskirti į karines pajėgas, o į pareigas generaliniame štabe, atvirkščiai, bus atrenkami karininkai, turintys aktualios kovinės patirties.
Pasak šaltinio, toks naujojo vado sprendimas jau sukėlė tam tikrą pasipriešinimą.
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