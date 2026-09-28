Ukrainos sportininko poelgis papiktino internautus: pozavo atsisėdęs ant vėžlio

Apie tai pranešė Omano aplinkos apsaugos tarnyba.
Prieš tai internete paplito V. Oleinyko ir jo partnerės Jelenos Kravčenko nuotraukos, kuriose jie paeiliui sėdi ant vėžlio. Šios fotografijos sukėlė vartotojų pasipiktinimą ir kritiką.
Projekto „Biologicamente“ redaktorius teigė, kad pora buvo kartu su savanoriais iš „kažkokios neaiškios gamtosaugos organizacijos“, kuri Omane stebi jūrinių vėžlių kiaušinių dėjimą. Esą būtent šie žmonės turistams leido atsisėsti ant vėžlio.
Omano aplinkos apsaugos tarnyba pareiškė, kad vyro veiksmai pažeidžia šalies įstatymus ir taisykles, reglamentuojančias laukinės gamtos apsaugą.
A Ukrainian couple in Oman literally climbed onto a nesting sea turtle and rode it on the beach.— Chay Bowes (@BowesChay) September 28, 2026
Omani authorities have already taken legal action against them.
This isn't the first time Ukrainian tourists have abused animals. In May, one of them attacked a seal in Hawaii.
Is… https://t.co/k9jnwKL6bp pic.twitter.com/KLTYF1JARW
Sportininkas tvirtina, kad „nematė taisyklių“
V. Oleinyko atžvilgiu jau imtasi „būtinų teisinių priemonių pagal galiojančius teisės aktus“.
„Tarnyba dar kartą patvirtina savo tvirtą poziciją dėl bet kokių veiksmų, galinčių pakenkti laukinei gamtai ar kelti grėsmę jos natūraliai buveinei“, – teigiama pranešime.
Pats sportininkas pareiškė, kad esą buvo suklaidintas ir neketino pakenkti vėžliui.
„Aš nemačiau taisyklių. Padariau klaidą ir atsiprašau visų“, – sakė jis.
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