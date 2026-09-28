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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos sportininko poelgis papiktino internautus: pozavo atsisėdęs ant vėžlio

2026-09-28 23:04 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-28 23:04
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Ukrainos sportininkas Vadymas Oleinykas atsidūrė skandalo centre dėl nuotraukų, kuriose jis ir jo draugė Omane sėdi ant vėžlio. Šalies valdžia jau sureagavo ir paskelbė, kad jo atžvilgiu ėmėsi „būtinų teisinių priemonių“, rašoma NV.

Ukrainos sportininko poelgis papiktino internautus: pozavo atsisėdęs ant vėžlio | Scanpix nuotr.

Ukrainos sportininkas Vadymas Oleinykas atsidūrė skandalo centre dėl nuotraukų, kuriose jis ir jo draugė Omane sėdi ant vėžlio. Šalies valdžia jau sureagavo ir paskelbė, kad jo atžvilgiu ėmėsi „būtinų teisinių priemonių“, rašoma NV.

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Apie tai pranešė Omano aplinkos apsaugos tarnyba.

Prieš tai internete paplito V. Oleinyko ir jo partnerės Jelenos Kravčenko nuotraukos, kuriose jie paeiliui sėdi ant vėžlio. Šios fotografijos sukėlė vartotojų pasipiktinimą ir kritiką.

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Projekto „Biologicamente“ redaktorius teigė, kad pora buvo kartu su savanoriais iš „kažkokios neaiškios gamtosaugos organizacijos“, kuri Omane stebi jūrinių vėžlių kiaušinių dėjimą. Esą būtent šie žmonės turistams leido atsisėsti ant vėžlio.

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Omano aplinkos apsaugos tarnyba pareiškė, kad vyro veiksmai pažeidžia šalies įstatymus ir taisykles, reglamentuojančias laukinės gamtos apsaugą.

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Sportininkas tvirtina, kad „nematė taisyklių“

V. Oleinyko atžvilgiu jau imtasi „būtinų teisinių priemonių pagal galiojančius teisės aktus“.

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„Tarnyba dar kartą patvirtina savo tvirtą poziciją dėl bet kokių veiksmų, galinčių pakenkti laukinei gamtai ar kelti grėsmę jos natūraliai buveinei“, – teigiama pranešime.

Pats sportininkas pareiškė, kad esą buvo suklaidintas ir neketino pakenkti vėžliui.

„Aš nemačiau taisyklių. Padariau klaidą ir atsiprašau visų“, – sakė jis.

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