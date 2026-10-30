Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainoje – žemės drebėjimas

2026-10-30 09:14 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-30 09:14
Pridėkite kaip šaltinį Google

Naktį Ukrainoje įvyko žemės drebėjimas. Apie tai pranešė Pagrindinis specialiosios kontrolės centras. Pranešama, kad 3,2 magnitudės požeminiai smūgiai užfiksuoti 2.14 val. vietos laiku netoli Poltavos.

Ukrainos vėliava (nuotr. Žygimantas Gedvila, ELTA)
GALERIJA (27)

Naktį Ukrainoje įvyko žemės drebėjimas. Apie tai pranešė Pagrindinis specialiosios kontrolės centras. Pranešama, kad 3,2 magnitudės požeminiai smūgiai užfiksuoti 2.14 val. vietos laiku netoli Poltavos.

REKLAMA
0

Žinoma, kad žemės drebėjimas įvyko 8 km gylyje.

„Pagal žemės drebėjimų klasifikaciją jis priskiriamas vos juntamiems“, – teigiama pranešime.

Žemės drebėjimai prie Krymo krantų 

Kaip anksčiau pranešė UNIAN, birželio 22 dieną prie Krymo krantų įvyko žemės drebėjimų serija. Silpniausių požeminių smūgių magnitudė siekė 3,3, o stipriausių – 3,8.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos Subotino geofizikos instituto seismologas D. Hryn teigė, kad Krymo tiltas gali sugriūti net ir be tikslingo Ukrainos gynybos pajėgų poveikio. Viena iš galimų priežasčių jis įvardijo šiame regione periodiškai vykstančius žemės drebėjimus.

REKLAMA
REKLAMA

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Pasak specialisto, tilto per Kerčės sąsiaurį statyba buvo rizikingas sprendimas: vietos gruntai yra nestabilūs, o pats sąsiauris yra tektoninių lūžių zonoje.

REKLAMA

Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos Geofizikos instituto direktorius A. Kendzera taip pat atkreipė dėmesį į seismines grėsmes. Jo nuomone, projektuodama tiltą Rusijos pusė tikriausiai įvertino stiprių žemės drebėjimų tikimybę, tačiau numatyti visas galimas pasekmes neįmanoma.

Seismologas paaiškino, kad net ir palyginti silpni požeminiai smūgiai ilgainiui veikia statinio atramas ir gali prisidėti prie jų irimo.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų