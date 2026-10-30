Ukrainoje – žemės drebėjimas

Žinoma, kad žemės drebėjimas įvyko 8 km gylyje.
„Pagal žemės drebėjimų klasifikaciją jis priskiriamas vos juntamiems“, – teigiama pranešime.
Žemės drebėjimai prie Krymo krantų
Kaip anksčiau pranešė UNIAN, birželio 22 dieną prie Krymo krantų įvyko žemės drebėjimų serija. Silpniausių požeminių smūgių magnitudė siekė 3,3, o stipriausių – 3,8.
Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos Subotino geofizikos instituto seismologas D. Hryn teigė, kad Krymo tiltas gali sugriūti net ir be tikslingo Ukrainos gynybos pajėgų poveikio. Viena iš galimų priežasčių jis įvardijo šiame regione periodiškai vykstančius žemės drebėjimus.
Pasak specialisto, tilto per Kerčės sąsiaurį statyba buvo rizikingas sprendimas: vietos gruntai yra nestabilūs, o pats sąsiauris yra tektoninių lūžių zonoje.
Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos Geofizikos instituto direktorius A. Kendzera taip pat atkreipė dėmesį į seismines grėsmes. Jo nuomone, projektuodama tiltą Rusijos pusė tikriausiai įvertino stiprių žemės drebėjimų tikimybę, tačiau numatyti visas galimas pasekmes neįmanoma.
Seismologas paaiškino, kad net ir palyginti silpni požeminiai smūgiai ilgainiui veikia statinio atramas ir gali prisidėti prie jų irimo.
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