Ukraina veržiasi į priekį: dėl patirtų smūgių rusai priversti perkelti elitinius dalinius

Kaip rašo UNIAN, remdamasi JAV Karo studijų instituto (ISW) pranešimu, 76-osios gvardijos oro desanto divizijos daliniai, kurie vykdė operacijas netoli Kreminos Luhansko srityje, buvo perkelti į Rabotiną.

ISW atkreipia dėmesį, kad rusų okupantai taip pat atliko vadinamąjį šoninį 7-osios gvardijos kalnų šaulių divizijos dalinių perdislokavimą iš Chersono srities į fronto liniją, esančią Zaporižios srityje. Tokie veiksmai, pasak analitikų, rodo, kad Rusija gali panaudoti elitinius dalinius, siekiant sustiprinti kritines vietas Zaporižios srityje.

Be to, pastebima, kad dėl to, jog nėra didelių operatyvių rezervų, Rusijos vadovybei teks atlikti tolesnius šoninius perdislokavimus, taip pat nuspręsti, kuriems fronto sektoriams suteikti primenybę.

„Mažai tikėtina, kad kiekvienas [desantininkų] junginys veiks kaip vientisa brigada ar divizija“, – išvadas pateikė ISW analitikai.

Pasiekta taktinių laimėjimų

ISW pateiktoje analizėje taip pat skelbia, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos pasiekė taktiškai reikšmingų laimėjimų vakarinėje Zaporižios srityje.

Be to, manoma, kad dabar Ukrainos gynėjai Zaporižios srityje vykdo itin sudėtingas karines operacijas, siekiant įveikti rusų kariuomenės gynybines pozicijas.

Dar rugpjūčio 25 d. JAV generolas Markas Milley pareiškė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos veržiasi per pagrindinę ir vieną sudėtingiausių Rusijos gynybinių linijų.

Ukrainos kariuomenės atstovai viliasi, kad dėl pasiektų taktinių laimėjimų kontrpuolimas šioje srityje vyks greičiau nei iki šiol.