Ukraina suskaičiavo, kiek kartų per 9-erius metus Rusija laikėsi savo „paliaubų“ pažado

„Per devynerius karo metus Rusijos Federacija nė karto nesilaikė paliaubų susitarimų“, – teigia ji.

Anot pareigūnės, sudaryti paliaubas kovų laikotarpiu buvo bandoma 11 kartų, tačiau visi planai sugriūdavo dėl Rusijos veiksmų.

„Pavyzdžiui, 2018 m. per vadinamąsias „visapusiškas pavasario paliaubas“ priešas per 22 paskelbtas „tylos“ dienas apšaudė mažiausiai 153 objektus, per kuriuos žuvo šeši Ukrainos kariai ir 12 buvo sužeista“, – pabrėžia H. Maliar.

Vėlesniais metais nutiko panašus scenarijus.

„Vien 2019 m. Ukrainos kariuomenės koviniai nuostoliai Donbase siekė 97 aukas. 2020 m., prieš paskutines, liepos mėn. paliaubas, žuvo dar 32 Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariai ir 220 buvo sužeista“, – sako viceministrė.

Jos teigimu, 2020 m. liepos 27 d. oficialiai prasidėjo dar vienos paliaubos, tačiau priešas jų laikėsi tik pusvalandį. Apie 00:20 okupantai apšaudė 36-osios atskirosios jūrų pėstininkų brigados dalinius, o apie 9 val. ryto užfiksuotas dar vienas apšaudymas.

„Galiausiai, nuo 2020 m. liepos 27 d. iki 2021 m. liepos 27 d. užfiksuota daugiau kaip 2 000 priešo išpuolių. Todėl tik Rusijos kariuomenės išvedimas iš Ukrainos teritorijos reiškia tikras paliaubas ir agresijos pabaigą“, – pabrėžia ji.

Ketvirtadienį Vladimiras Putinas paskelbė 36 valandų paliaubas Ukrainoje. Pagal vienašališką V. Putino įsakymą ugnis Ukrainoje turėtų būti nutraukta nuo sausio 6-osios 12:00 iki sausio 7-osios 00:00 Maskvos laiku.

Vis dėlto jau penktadienį pasirodė informacijos, kad Rusijos pajėgos smogė Kramatorsko miestui Ukrainos rytuose.

„Okupantai du kartus smogė miestui raketomis“, – socialiniuose tinkluose paskelbė Ukrainos prezidento administracijos vadovo pavaduotojas Kyrylo Tymošenka ir pridūrė, kad buvo pataikyta į gyvenamąjį namą, tačiau aukų nėra.

Smūgius išgirdo ir naujienų agentūros AFP žurnalistai. Anot jų, penktadienį po 11 val. vietos (ir Lietuvos) laiku, kai turėjo įsigalioti Rusijos paskelbtos paliaubos, iš abiejų pusių ataidėjo šaudymo garsai fronto linijos mieste Bachmute, esančiame rytinėje Ukrainos dalyje.

Artilerijos ugnis buvo silpnesnė nei pastarosiomis dienomis. Didžiąja dalimi subombarduoto miesto gatvės buvo beveik tuščios, išskyrus karines transporto priemones.