Landsbergis: Putinas nori derėtis ne todėl, kad yra dosnus – jis pralaimi

Rusijos režimo lyderis V. Putinas dar ketvirtadienį paskelbė 36 valandų trukmės „paliaubas“.

„Putinas teigia, kad nori derybų ne todėl, kad yra dosnus, o todėl, kad pralaimi. Turime didinti ugnį, o ne siekti paliaubų“, – „Twitter“ rašo G. Landsbergis.

Putin claims he wants negotiations not because he is generous but because he is losing. We must increase fire, not ceasefire.