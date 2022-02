Ukraina: Rusijos pajėgos puola Černobylio AE zoną, perspėjama dėl katastrofos

„Nacionalinė gvardija, kuri saugo saugyklas su radioaktyviomis atliekomis, pragariškai kovoja“, – skelbia politikas.

Jo teigimu, jeigu užpuolikų artilerijos sviediniai sunaikins branduolinių atliekų rezervuarus, radioaktyvios dulkės gali uždengti Ukrainos, Baltarusijos ir ES šalis.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis parašė socialiniame tinkle „Twitter": „Rusijos okupacinės pajėgos bando užgrobti #Černobylio AE. Mūsų gynėjai aukoja savo gyvybes, kad nepasikartotų 1986-ųjų tragedija. Pranešė apie tai @SwedishPM. Tai yra karo paskelbimas visai Europai."

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.