Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina ruošiasi žiemai – suslėptos elektros baterijos suteikia vilties

2025-10-06 16:17 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-06 16:17

Artėjant ketvirtai karo žiemai, Ukraina telkia viltis į didžiules, slaptoje vietoje laikomas baterijas, kurios, pasak „The Wall Street Journal“, turėtų padėti stabilizuoti elektros tiekimą.

Baterijų parkai Ukrainoje (nuotr. gamintojo)
39

Artėjant ketvirtai karo žiemai, Ukraina telkia viltis į didžiules, slaptoje vietoje laikomas baterijas, kurios, pasak „The Wall Street Journal“, turėtų padėti stabilizuoti elektros tiekimą.

REKLAMA
1

Nors šalies elektros tinklas atlaikė tris Rusijos bombardavimų kupinas žiemas, tikimasi, kad šie nauji baterijų parkai leis šią žiemą išgyventi kiek lengviau.

Baterijos, kurios padėda laimėti laiko

Šie baterijų parkai gali aprūpinti maždaug 600 tūkst. namų dviem valandoms – tiek, kiek reikia tokiam miestui kaip Vašingtonas. Bombardavimo metu jos suteikia inžinieriams papildomą laiką atstatyti tiekimą ir išvengti visiško elektros nutraukimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Baterijos tampa alternatyviu energijos šaltiniu, užtikrinančiu, kad elektra pasiektų žmones net ir tada, kai pagrindinis tinklas yra atakuojamas. Siekdami apsaugoti infrastruktūrą, ukrainiečiai griežtai slepia jų vietas ir kitas technines detales.

REKLAMA
REKLAMA

Baterijos perima apkrovą, jei nustoja veikti kiti energijos šaltiniai. Tokiu būdu tampa lengviau išvengti tiekimo sutrikimų, su kuriais ukrainiečiai susiduria jau daugelį metų.

REKLAMA

Užimta didžiausia atominė elektrinė

Nuo invazijos pradžios Rusija ne kartą atakavo šilumines jėgaines. Kai kurios elektrinės atstatytos, tačiau dalis taip ir liko nebepataisomos.

Dar prieš karą, Ukraina daugiausia energijos gaudavo iš atominių elektrinių, kurios taip pat tapo Rusijos taikiniais. Didžiausia iš jų, dabar užimta Maskvos pajėgų, nebetiekia energijos šaliai.

REKLAMA
REKLAMA

Tokios Rusijos taktikos tikslas yra palaužti civilius, atimant iš jų šilumą ir elektrą šaltais žiemos mėnesiais. Tiesa, kol kas ši strategija neveikia, praeitą žiemą net ir krentant raketoms bei skraidant dronams inžinieriai stengėsi kaip įmanoma išlaikyti elektros tiekimą.

Rusijai didinant dronų gamybą ir stiprinant oro atakas, ši žiema Ukrainai gali tapti dar sunkesnė. Vis dėlto šalis reaguoja – stiprina gynybą ir investuoja į naujus energijos šaltinius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nesėkmingos derybos ir naujos saugumo priemonės

Šių metų pradžioje, tarpininkaujant JAV, Rusijos ir Ukrainos derybininkai trumpam buvo aptarę paliaubas dėl energetikos infrastruktūros.

Tuomet išpuolių sumažėjo, tačiau artėjant žiemai atakos vėl intensyvėja. Reaguodama į tai, Ukraina smogė atgal, sunaikindama apie 15 proc. Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų.

REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(39 nuotr.)
(39 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
 

Tuo pat metu šalyje plėtojami vėjo ir saulės energijos projektai, suteikdami daugiau lankstumo ir saugumo. Baterijos čia atlieka esminį vaidmenį – jos subalansuoja energijos srautus iš skirtingų šaltinių, kad elektra būtų tiekiama net ir tada, kai nešviečia saulė ar sustoja vėjo turbinos.

Baterijų privalumai

„Visada yra svyravimų, visada yra netvarkos sistemoje, ir kažkas turi tą netvarką sutvarkyti. Šios mašinos tai daro labai veiksmingai“, – teigė projekto vadovas Vadymas Utkinas, didžiausio privataus investuotojo į energetikos pramonę Ukrainoje energijos saugojimo patarėjas.

REKLAMA

Didžiąją dalį baterijų patrauklumo Ukrainai sudaro jų modulinis pobūdis. Kiekvieną bloką galima atjungti ir pakeisti, nepadarant jokio poveikio kitiems blokams. V. Utkinas teigė, kad jei vienas iš jų būtų pažeistas, tai nebūtų pasaulio pabaiga: „Aš verkčiau ir keikčiausi, bet, sąžiningai sakant, pakeisti vieną bloką nėra taip sunku“.

Nors šis naujasis tinklas yra didžiausias baterijų parkų kompleksas Ukrainoje, jis nėra pirmasis. 2021 m. V. Utkinas prižiūrėjo panašaus parko statybą Zaporižios srityje. Likus kelioms valandoms iki Rusijos pajėgų įsiveržimo, jis ištrynė baterijų programinę įrangą – paversdamas jas nenaudojamomis „brangiomis plytomis“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų