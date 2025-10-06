Ukraina ruošiasi žiemai – suslėptos elektros baterijos suteikia vilties

Nors šalies elektros tinklas atlaikė tris Rusijos bombardavimų kupinas žiemas, tikimasi, kad šie nauji baterijų parkai leis šią žiemą išgyventi kiek lengviau.
Baterijos, kurios padėda laimėti laiko
Šie baterijų parkai gali aprūpinti maždaug 600 tūkst. namų dviem valandoms – tiek, kiek reikia tokiam miestui kaip Vašingtonas. Bombardavimo metu jos suteikia inžinieriams papildomą laiką atstatyti tiekimą ir išvengti visiško elektros nutraukimo.
Baterijos tampa alternatyviu energijos šaltiniu, užtikrinančiu, kad elektra pasiektų žmones net ir tada, kai pagrindinis tinklas yra atakuojamas. Siekdami apsaugoti infrastruktūrą, ukrainiečiai griežtai slepia jų vietas ir kitas technines detales.
Baterijos perima apkrovą, jei nustoja veikti kiti energijos šaltiniai. Tokiu būdu tampa lengviau išvengti tiekimo sutrikimų, su kuriais ukrainiečiai susiduria jau daugelį metų.
Užimta didžiausia atominė elektrinė
Nuo invazijos pradžios Rusija ne kartą atakavo šilumines jėgaines. Kai kurios elektrinės atstatytos, tačiau dalis taip ir liko nebepataisomos.
Dar prieš karą, Ukraina daugiausia energijos gaudavo iš atominių elektrinių, kurios taip pat tapo Rusijos taikiniais. Didžiausia iš jų, dabar užimta Maskvos pajėgų, nebetiekia energijos šaliai.
Tokios Rusijos taktikos tikslas yra palaužti civilius, atimant iš jų šilumą ir elektrą šaltais žiemos mėnesiais. Tiesa, kol kas ši strategija neveikia, praeitą žiemą net ir krentant raketoms bei skraidant dronams inžinieriai stengėsi kaip įmanoma išlaikyti elektros tiekimą.
Rusijai didinant dronų gamybą ir stiprinant oro atakas, ši žiema Ukrainai gali tapti dar sunkesnė. Vis dėlto šalis reaguoja – stiprina gynybą ir investuoja į naujus energijos šaltinius.
Nesėkmingos derybos ir naujos saugumo priemonės
Šių metų pradžioje, tarpininkaujant JAV, Rusijos ir Ukrainos derybininkai trumpam buvo aptarę paliaubas dėl energetikos infrastruktūros.
Tuomet išpuolių sumažėjo, tačiau artėjant žiemai atakos vėl intensyvėja. Reaguodama į tai, Ukraina smogė atgal, sunaikindama apie 15 proc. Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų.
Tuo pat metu šalyje plėtojami vėjo ir saulės energijos projektai, suteikdami daugiau lankstumo ir saugumo. Baterijos čia atlieka esminį vaidmenį – jos subalansuoja energijos srautus iš skirtingų šaltinių, kad elektra būtų tiekiama net ir tada, kai nešviečia saulė ar sustoja vėjo turbinos.
Baterijų privalumai
„Visada yra svyravimų, visada yra netvarkos sistemoje, ir kažkas turi tą netvarką sutvarkyti. Šios mašinos tai daro labai veiksmingai“, – teigė projekto vadovas Vadymas Utkinas, didžiausio privataus investuotojo į energetikos pramonę Ukrainoje energijos saugojimo patarėjas.
Didžiąją dalį baterijų patrauklumo Ukrainai sudaro jų modulinis pobūdis. Kiekvieną bloką galima atjungti ir pakeisti, nepadarant jokio poveikio kitiems blokams. V. Utkinas teigė, kad jei vienas iš jų būtų pažeistas, tai nebūtų pasaulio pabaiga: „Aš verkčiau ir keikčiausi, bet, sąžiningai sakant, pakeisti vieną bloką nėra taip sunku“.
Nors šis naujasis tinklas yra didžiausias baterijų parkų kompleksas Ukrainoje, jis nėra pirmasis. 2021 m. V. Utkinas prižiūrėjo panašaus parko statybą Zaporižios srityje. Likus kelioms valandoms iki Rusijos pajėgų įsiveržimo, jis ištrynė baterijų programinę įrangą – paversdamas jas nenaudojamomis „brangiomis plytomis“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!