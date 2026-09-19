Ukraina ragina visose šalyse uždaryti „Rusijos namus“

Apie tai socialiniame tinkle „X“ parašė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha, praneša „Ukrinform“.
„Rusija veda pasaulinę kovą dėl žmonių protų, naudodamasi įvairių priemonių ir kanalų tinklu, įskaitant „Rossotrudnichestvo“ ir vadinamuosius „Russkiy Dom“ („Rusijos namų“) kultūros centrus. Iš tiesų jie tarnauja kaip dezinformacijos, destabilizacijos ir šnipinėjimo įrankiai“, – pabrėžė Ukrainos užsienio reikalų ministras.
A. Sybiha pažymėjo, kad Ukrainos kreipimesi išdėstyti argumentai, kuriais remiantis siūloma apriboti šio tinklo veiklą ir visiškai uždaryti centrus. Jis taip pat pabrėžė, kad negalima nuvertinti šiuolaikinio karo kognityvinio aspekto.
„Mes teigiamai vertiname priemones, kurių ėmėsi valdžios institucijos visoje Europoje, siekdamos užblokuoti šiuos tinklus, įskaitant Vokietiją, kurioje vakar Berlyne po daugelio metų žalingos įtakos buvo uždaryti „Rusijos namai“, – sakė A. Sybiha.
Užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad, nepaisant uždarymų bangos, kai kurie iš šių dezinformacijos centrų tebeveikia bent septyniose Europos šalyse. Jis pridūrė, kad tinklo veiklos mastas Afrikoje, Centrinėje ir Rytų Azijoje, Azijos ir Ramiojo vandenyno regione ir Pietų Amerikoje yra dar didesnis.
A. Sybiha paaiškino, kad kai kuriose šalyse oficiali tinklo infrastruktūra lieka nepaliesta, o kai kur „Rusijos namai“ yra integruoti į Rusijos diplomatinę infrastruktūrą.
„Mūsų bendruose Europos namuose nėra vietos „Rusijos namams“, skleidžiantiems karo propagandą ir aktyviai siekiantiems sugriauti taiką Europoje“, – pabrėžė Ukrainos ministras.
Kaip pranešė „Ukrinform“, Vokietija imsis keleto priemonių, reaguodama į diversiją Leipcigo oro uoste. Bus uždarytas Rusijos generalinis konsulatas Bonoje, o sutartis dėl „Rusijos namų“ Berlyne nutraukta rugsėjo 18 d.
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