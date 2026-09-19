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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina ragina visose šalyse uždaryti „Rusijos namus“

2026-09-19 17:47 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-19 17:47
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ukraina oficialiai paragino viso pasaulio vyriausybes pripažinti, kad „Rusijos namų“ tinklas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.

„Rusijos namai“ (nuotr. Telegram)

Ukraina oficialiai paragino viso pasaulio vyriausybes pripažinti, kad „Rusijos namų“ tinklas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.

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Apie tai socialiniame tinkle „X“ parašė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha, praneša „Ukrinform“.

„Rusija veda pasaulinę kovą dėl žmonių protų, naudodamasi įvairių priemonių ir kanalų tinklu, įskaitant „Rossotrudnichestvo“ ir vadinamuosius „Russkiy Dom“ („Rusijos namų“) kultūros centrus. Iš tiesų jie tarnauja kaip dezinformacijos, destabilizacijos ir šnipinėjimo įrankiai“, – pabrėžė Ukrainos užsienio reikalų ministras.

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A. Sybiha pažymėjo, kad Ukrainos kreipimesi išdėstyti argumentai, kuriais remiantis siūloma apriboti šio tinklo veiklą ir visiškai uždaryti centrus. Jis taip pat pabrėžė, kad negalima nuvertinti šiuolaikinio karo kognityvinio aspekto.

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„Mes teigiamai vertiname priemones, kurių ėmėsi valdžios institucijos visoje Europoje, siekdamos užblokuoti šiuos tinklus, įskaitant Vokietiją, kurioje vakar Berlyne po daugelio metų žalingos įtakos buvo uždaryti „Rusijos namai“, – sakė A. Sybiha.

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Užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad, nepaisant uždarymų bangos, kai kurie iš šių dezinformacijos centrų tebeveikia bent septyniose Europos šalyse. Jis pridūrė, kad tinklo veiklos mastas Afrikoje, Centrinėje ir Rytų Azijoje, Azijos ir Ramiojo vandenyno regione ir Pietų Amerikoje yra dar didesnis.

A. Sybiha paaiškino, kad kai kuriose šalyse oficiali tinklo infrastruktūra lieka nepaliesta, o kai kur „Rusijos namai“ yra integruoti į Rusijos diplomatinę infrastruktūrą.

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„Mūsų bendruose Europos namuose nėra vietos „Rusijos namams“, skleidžiantiems karo propagandą ir aktyviai siekiantiems sugriauti taiką Europoje“, – pabrėžė Ukrainos ministras.

Kaip pranešė „Ukrinform“, Vokietija imsis keleto priemonių, reaguodama į diversiją Leipcigo oro uoste. Bus uždarytas Rusijos generalinis konsulatas Bonoje, o sutartis dėl „Rusijos namų“ Berlyne nutraukta rugsėjo 18 d.

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Made on Russia
Made on Russia
2026-09-20 08:22
O kas ta ukraina? Nes ukrainos jau nebera
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ES artėja finasinė katstrofa
ES artėja finasinė katstrofa
2026-09-20 09:27
opapa Zelenskis JAU vadovauja visai europai ne tik LT , galimai per mažai skire Zelenskiui paramos visos ES valstybės todėl pats ymasi nicetyvos ir prdės tvarkyti ES finansus
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kvailiu europa
kvailiu europa
2026-09-20 09:19
haholai pradeda vadovauti europai nieko keisto jau europai nebėra kur atsitraukti tiek beprasmiu sutarčiu pasirašyta kad jau blogiau tik karas
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