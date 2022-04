Ukraina atskleidė, kiek gyvybių pasiglemžė karas: skaičiuoja tūkstančius karių ir civilių mirčių

Civilių žūčių gali būti daugiau

Karas nusinešė ne ką mažiau taikių gyventojų gyvybių. Skaičiuojama, kad iki šiol žuvo apie 2,5 tūkst. Ukrainos civilių ir 213 vaikų. Tiesa, šie mirčių skaičiai nėra galutiniai, nes nėra žinoma, kiek civilių pražudyta Rusijos okupuotose teritorijose.

Per du karo mėnesius Rusija prieš Ukrainą panaudojo 2 tūkstančius raketų. Šiuo metu tiriami 7882 rusų karo nusikaltimai.

Nuo invazijos pradžios sužeisti beveik 3 tūkst. civilių ir apie 10 tūkst. Ukrainos karių.

Šia statistika „Twitter“ paskyroje dalinosi kanalas „The Kyiv Independent“. Žuvusiųjų skaičius patvirtino Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, Ukrainos generalinė prokuratūra ir Jungtinių Tautų pareigūnas.

Exactly two months ago, on Feb. 24, Russia launched a full-scale invasion of Ukraine.



Here’s what it has cost Ukraine so far. pic.twitter.com/1fswLDZXHY