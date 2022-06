Ukraina apie Rusijos grasinimą Lietuvai: „Imperijos apetitai neapsiriboja Ukraina“

Pasak M. Podoliako, Maskva supranta tik jėgos kalbą ir privalo žinoti kiekvieno tolesnio žingsnio kainą.

„Rusijos grasinimai ryžtingomis represijomis Lietuvai dar kartą įrodo, kad imperijos apetitai neapsiriboja Ukraina. Tokia kraugeriška retorika turėtų sulaukti stiprios tarptautinės bendruomenės reakcijos“, – „Twitter“ rašė M. Podoliakas.

By threatening #Lithuania with reprisal by force, 🇷🇺 proves once again that empire’s appetites are not limited to 🇺🇦. Such bloodthirsty rhetoric must receive a harsh response. Moscow understands only the language of force and must know the price of its each next step.