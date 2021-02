Tyrimas: poros, kurios vienodai pasidalija namų ruošos darbais, mylisi dažniau

Jutos universiteto ir Kornelio universiteto tyrimai parodė, kad poros, kurios namuose laikosi vienodesnio darbų pasidalijimo, gyvena aktyvesnį seksualinį gyvenimą. Kita vertus, poros, kuriose moteris atlieka didžiąją namų ruošos dalį, mylisi rečiau.

Poros, kurios pranešė, kad namų ruošos darbus pasidalija vienodai, per mėnesį lytiškai santykiavo 6,8 karto. O tos poros, kurios buvo linkusios laikytis „tradiciškesnių“ lyčių vaidmenų, mylėjosi maždaug 5,8 karto per mėnesį.

Šis tyrimas, paskelbtas „Journal of Marriage and Family“ žurnale, yra lyginamas su pagarsėjusiu 2014 m. „New York Times Magazine“ straipsniu „Ar lyčių lygybė žudo seksualinį gyvenimą?“. Šiame straipsnyje teigiama, kad santuokoje gyvenantys vyrai, atliekantys vienodą kiekį buitinių darbų, lytiškai santykiavo „1,5 karto mažiau per mėnesį nei vyrai, dirbantys vyriškus namų ruošos darbus“.

Pranešime spaudai apie naująjį tyrimą mokslininkai paaiškina, kad visa tai susiję su tuo, kaip dalijimasis namų ūkio darbais gali būti siejamas su socialinės lygybės padidėjimu ir „nepastoviais“ lyčių vaidmenimis. Tai savo ruožtu sukuria sąžiningesnę, taigi ir laimingesnę partnerystę. Ir, žinoma, laimingesnės partnerystės lygu dažnesniems lytiniams santykiams.

Autoriai paaiškina: „Poros teigia, kad užsiima dažnesniu ir kokybiškesniu seksu, kai yra patenkintos savo santykiais. Šiandienos socialinėje aplinkoje santykių kokybė ir stabilumas paprastai būna aukščiausiame lygyje, kai poros namų ruošos darbus pasidalija taip, kaip jie mato pasiskirstymą lygų ir teisingą“.

Jie taip pat cituoja istorikę Stephanie Coontz, kuri paaiškino: „Meilė anksčiau buvo vertinama kaip priešingybių trauka, o kiekvienas santuokos partneris specializavosi unikaliuose įgūdžių, išteklių ir emocijų rinkiniuose, kurių, manoma, trūko kitai lyčiai. Šiandien meilė remiasi bendrais interesais, veikla ir emocijomis. Kažkada skirtumas buvo aistros pagrindas, tačiau dabar lygybė tampa vis erotiškesne“.