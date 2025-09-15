Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Tuskas: virš vyriausybės pastatų neutralizuotas dronas, sulaikyti Baltarusijos piliečiai

2025-09-15 22:02 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-09-15 22:02

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pirmadienio vakarą socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad valstybės saugumo tarnybos neseniai neutralizavo virš vyriausybės pastatų ir Belvederio rūmų skraidžiusį droną.

Donaldas Tuskas (nuotr. SCANPIX)
10

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pirmadienio vakarą socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad valstybės saugumo tarnybos neseniai neutralizavo virš vyriausybės pastatų ir Belvederio rūmų skraidžiusį droną.

Buvo sulaikyti du Baltarusijos piliečiai. Policija tiria šio incidento aplinkybes.

„Ką tik Valstybės apsaugos tarnyba neutralizavo virš vyriausybės pastatų (Parkowa) ir Belvederio rūmų skraidžiusį droną. Sulaikyti du Baltarusijos piliečiai. Policija tiria incidento aplinkybes“, – „X“ rašė D. Tuskas, nepateikdamas daugiau detalių.

Į Lenkiją įskrido rusų dronai

Apie tai skelbiama po to, kai praeitą savaitę Lenkija pranešė apie maždaug 20-ies Rusijos dronų įsiveržimą į jos oro erdvę.

Kaip skelbė BNS, praėjusią savaitę Rusijos naktinio puolimo prieš Ukrainą metu Lenkijos oro erdvę taip pat pažeidė dronai. Tuos, kurie kėlė tiesioginę grėsmę, numušė Lenkijos ir NATO sąjungininkų lėktuvai.

Rusų dronai Lenkijos teritorijoje
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rusų dronai Lenkijos teritorijoje

Remiantis prezidento kanceliarijos pateikta informacija, Lenkijos sieną kirto 21 dronas.

Europos pareigūnai tai apibūdina kaip Rusijos bandymą išbandyti NATO ryžtą.

Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis apkaltino Rusiją tyčiniu Lenkijos oro erdvės pažeidimu.

Tuo tarpu Rusijos pareigūnai neigė padarę ką nors neteisėto. Po incidento Rusijos gynybos ministerija paskelbė pareiškimą, kuriame teigiama, kad Maskva „neplanavo atakuoti“ jokių taikinių Lenkijoje.

