Turkijos policija opozicijos bastione Stambule sulaikė 40 žmonių

Naujausia sulaikymų banga dėl kaltinimų korupcija yra kelis mėnesius trunkančios susidorojimo su pagrindine opozicine Respublikonų liaudies partija (CHP) dalis.
Stambulo meras Ekremas Imamoglu, laikomas didžiausiu prezidento Recepo Tayyipo Erdogano politiniu varžovu, buvo sulaikytas kovo mėnesį ir vėliau įkalintas.
Jo areštas sukėlė precedento neturinčius protestus šalyje, kokių nematyta daugiau nei dešimtmetį.
Be E. Imamoglu, nuo spalio įkalinti devyni iš 26 Stambulo rajonų merų iš CHP, dauguma jų – dėl kaltinimų korupcija, kuriuos jie patys neigia.
Analitikų teigimu, vyriausybė bando pakenkti CHP, kuri 2024 metų pavasarį vykusiuose vietos rinkimuose tapo aiškia nugalėtoja, aplenkusi R. T. Erdogano Teisingumo ir plėtros partiją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!