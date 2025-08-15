Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Turkijos policija opozicijos bastione Stambule sulaikė 40 žmonių

2025-08-15 15:11 / šaltinis: BNS
2025-08-15 15:11

Turkijos policija penktadienį opozicijos bastione Stambule sulaikė 40 žmonių, tarp jų – centrinio Bejohlu rajono merą ir kelis jo artimus patarėjus, pranešė vietos žiniasklaida.

Protestai turkijoje (nuotr. SCANPIX)

Naujausia sulaikymų banga dėl kaltinimų korupcija yra kelis mėnesius trunkančios susidorojimo su pagrindine opozicine Respublikonų liaudies partija (CHP) dalis.

0

Naujausia sulaikymų banga dėl kaltinimų korupcija yra kelis mėnesius trunkančios susidorojimo su pagrindine opozicine Respublikonų liaudies partija (CHP) dalis.

Stambulo meras Ekremas Imamoglu, laikomas didžiausiu prezidento Recepo Tayyipo Erdogano politiniu varžovu, buvo sulaikytas kovo mėnesį ir vėliau įkalintas.

Jo areštas sukėlė precedento neturinčius protestus šalyje, kokių nematyta daugiau nei dešimtmetį.

Be E. Imamoglu, nuo spalio įkalinti devyni iš 26 Stambulo rajonų merų iš CHP, dauguma jų – dėl kaltinimų korupcija, kuriuos jie patys neigia.

Analitikų teigimu, vyriausybė bando pakenkti CHP, kuri 2024 metų pavasarį vykusiuose vietos rinkimuose tapo aiškia nugalėtoja, aplenkusi R. T. Erdogano Teisingumo ir plėtros partiją.

