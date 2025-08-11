Žemės drebėjimas Turkijoje: daugėja sužeistų, yra žuvęs

Anot pareigūnų, drebėjimas buvo juntamas keliuose šalies vakaruose esančiuose miestuose, įskaitant Stambulą ir turistų pamėgtą Izmirą.
„Netrukus po to, kai buvo išgelbėtas iš po griuvėsių, mirė 81 metų žmogus“, – žurnalistams nurodė Turkijos vidaus reikalų ministras Ali Yerlikaya.
Jis pridūrė, kad dar 29 žmonės buvo sužeisti, tačiau nesunkiai.
Ministras nurodė, kad per drebėjimą Sindirgi ir jo apylinkėse sugriuvo 16 pastatų, iš kurių keturi buvo gyvenami, įskaitant trijų aukštų pastatą miesto centre.
Pranešama, kad iš trijų aukštų gyvenamojo namo nuolaužų buvo ištraukti keli gyvi žmonės, įskaitant žuvusįjį.
Sindirgi meras Serkanas Sakas anksčiau privačiam Turkijos kanalui NTV sakė, kad iš griuvėsių buvo ištraukti keturi žmonės, o likusius dar bandoma išgelbėti.
AFAD nurodė, kad į nukentėjusią zoną buvo išsiųsta apie 319 pirmosios pagalbos tarnybų darbuotojų.
Pasak AFAD, žemės drebėjimas įvyko 19 val. 53 min. vietos (ir Lietuvos) laiku.
Agentūra pranešė, kad po žemės drebėjimo įvyko keli pakartotiniai smūgiai, įskaitant 4,6 balo drebėjimą, ir paragino piliečius neiti į apgriautus pastatus.
Turkiją kerta dvi tektoninių lūžių linijos, todėl žemės drebėjimai čia yra ypač dažni.
2023 metų vasario 6-osios paryčiais įvykęs 7,8 balo žemės drebėjimas, po kurio sekė stiprūs pakartotiniai smūgiai, Turkijoje nusinešė daugiau kaip 53 tūkst. gyvybių ir beveik 6 tūkst. gyvybių Sirijoje.
