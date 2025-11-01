 
Kalendorius
Lapkričio 1 d., šeštadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Tūkstančiai žmonių Serbijoje pagerbia Novi Sado tragedijos aukas

2025-11-01 12:51 / šaltinis: BNS
2025-11-01 12:51

Minint pirmąsias Novi Sado geležinkelio stoties griūties metines, tūkstančiai žmonių susirinko antrajame pagal dydį Serbijos mieste pagerbti šios tragedijos aukų.

Novi Sado tragedijos metinės (nuotr. SCANPIX)

Minint pirmąsias Novi Sado geležinkelio stoties griūties metines, tūkstančiai žmonių susirinko antrajame pagal dydį Serbijos mieste pagerbti šios tragedijos aukų.

REKLAMA
0

2024 metų lapkričio 1 dieną Serbijos Novi Sado traukinių stotyje įgriuvus betoninio lauko stogo daliai, žuvo 16 žmonių, įskaitant du vaikus. 

Ši tragedija, dėl kurios kaltinama korupcija ir prasta priežiūra, sukėlė studentų protestų bangą ir privedė prie ministro pirmininko atsistatydinimo bei jo vyriausybės žlugimo. Demonstracijose dalyvauja šimtai tūkstančių žmonių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Protestuotojai iš pradžių reikalavo skaidraus tyrimo, tačiau netrukus jų raginimai peraugo į reikalavimus surengti pirmalaikius rinkimus.

REKLAMA
REKLAMA

Protestuotojai taip pat kaltina Serbijos prezidentą Aleksandarą Vučičių slopinant demokratiją ir sudarant sąlygas klestėti organizuotam nusikalstamumui bei korupcijai. A. Vučičiaus šiuos kaltinimus atmeta. 

REKLAMA

Šeštadienį žmonės neša gėles ir žvakes prie užtverto įėjimo į apgadintą geležinkelio stotį.

„Jaučiu (...) didelį skausmą ir liūdesį“, – naujienų agentūrai AFP sakė 45 metų Svetlana, apibendrindama mieste tvyrančią atmosferą. 

Tikimasi, kad šeštadienį į minėjimus susirinks dešimtys tūkstančių žmonių. Pranešama, kad 11 val. 52 min. vietos (12 val. 52 min. Lietuvos) laiku – tuo metu, kai pernai įgriuvo stogas – susirinkusieji pagerbs aukas 16 minučių tylos.

REKLAMA
REKLAMA

Į Novi Sado miestą nuo penktadienio plūsta žmonės, atvykstantys automobiliais, dviračiais ar pėsčiomis. Anksčiau studentai paragino šeštadienį surengti didžiausią minėjimo susibūrimą.

Be to, tūkstančiai žmonių iš Belgrado bei kitų Serbijos miestų surengė žygį į Novi Sadą.

Pernai nelaimę patyrusio miesto gyventojai gatvėse sutiko žygiuotojus, švilpdami švilpukus ir mojuodami vėliavomis.

„Aš atvykau pagerbti stipriausią jėgą pasaulyje šiuo metu – mūsų studentus, mūsų jaunimą“, – sakė Ratko Popovičius iš Novi Sado regiono.

47-erių vyras gyrė „visų Serbijos žmonių, kurie kovoja prieš korupciją, prieš nusikalstamumą, prieš valdančiąją partiją, vienybę“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų