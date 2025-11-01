Tūkstančiai žmonių Serbijoje pagerbia Novi Sado tragedijos aukas

2024 metų lapkričio 1 dieną Serbijos Novi Sado traukinių stotyje įgriuvus betoninio lauko stogo daliai, žuvo 16 žmonių, įskaitant du vaikus.
Ši tragedija, dėl kurios kaltinama korupcija ir prasta priežiūra, sukėlė studentų protestų bangą ir privedė prie ministro pirmininko atsistatydinimo bei jo vyriausybės žlugimo. Demonstracijose dalyvauja šimtai tūkstančių žmonių.
Protestuotojai iš pradžių reikalavo skaidraus tyrimo, tačiau netrukus jų raginimai peraugo į reikalavimus surengti pirmalaikius rinkimus.
Protestuotojai taip pat kaltina Serbijos prezidentą Aleksandarą Vučičių slopinant demokratiją ir sudarant sąlygas klestėti organizuotam nusikalstamumui bei korupcijai. A. Vučičiaus šiuos kaltinimus atmeta.
Šeštadienį žmonės neša gėles ir žvakes prie užtverto įėjimo į apgadintą geležinkelio stotį.
„Jaučiu (...) didelį skausmą ir liūdesį“, – naujienų agentūrai AFP sakė 45 metų Svetlana, apibendrindama mieste tvyrančią atmosferą.
Tikimasi, kad šeštadienį į minėjimus susirinks dešimtys tūkstančių žmonių. Pranešama, kad 11 val. 52 min. vietos (12 val. 52 min. Lietuvos) laiku – tuo metu, kai pernai įgriuvo stogas – susirinkusieji pagerbs aukas 16 minučių tylos.
Į Novi Sado miestą nuo penktadienio plūsta žmonės, atvykstantys automobiliais, dviračiais ar pėsčiomis. Anksčiau studentai paragino šeštadienį surengti didžiausią minėjimo susibūrimą.
Be to, tūkstančiai žmonių iš Belgrado bei kitų Serbijos miestų surengė žygį į Novi Sadą.
Pernai nelaimę patyrusio miesto gyventojai gatvėse sutiko žygiuotojus, švilpdami švilpukus ir mojuodami vėliavomis.
„Aš atvykau pagerbti stipriausią jėgą pasaulyje šiuo metu – mūsų studentus, mūsų jaunimą“, – sakė Ratko Popovičius iš Novi Sado regiono.
47-erių vyras gyrė „visų Serbijos žmonių, kurie kovoja prieš korupciją, prieš nusikalstamumą, prieš valdančiąją partiją, vienybę“.
