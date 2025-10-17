Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Serbijoje per autobuso avariją žuvo du žmonės, 80 sužeista

2025-10-17 20:16 / šaltinis: BNS
2025-10-17 20:16

Šiaurės vakarų Serbijoje nuvažiavus nuo kelio ir apvirtus gamyklos darbininkus vežusiam autobusui, žuvo mažiausiai du žmonės, o 80 buvo sužeisti, pranešė šalies valdžia.

Asociatyvi (AP Photo nuotr.)

Šiaurės vakarų Serbijoje nuvažiavus nuo kelio ir apvirtus gamyklos darbininkus vežusiam autobusui, žuvo mažiausiai du žmonės, o 80 buvo sužeisti, pranešė šalies valdžia.

0

Nelaimė įvyko kelyje, jungiančiame Sremska Mitrovicos miestą su Jarako kaimu, už maždaug 60 kilometrų į vakarus nuo sostinės Belgrado.

Vidaus reikalų ministerija teigė, kad dar nėra žinoma, kodėl autobusas nuvažiavo nuo kelio. Policijos paskelbtose nuotraukose matyti griovyje ant stogo gulintis autobusas.

Aštuoniasdešimt sužeistųjų buvo nuvežti į ligoninę. Jų būklė nebuvo nurodyta.

Kai kurios vietos žiniasklaidos priemonės pranešė apie trečiąjį žuvusįjį, tačiau naujienų agentūra AFP negalėjo to patvirtinti.

