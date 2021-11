Tūkstančiai migrantų iš Prancūzijos bando patekti į Jungtinę Karalystę: „Jie neturi kur miegoti“

Sušalę ir alkani migrantai stovyklauja ne prie Lietuvos ar Lenkijos sienų, o Šiaurės Prancūzijoje, kur laukia, kada galės per Lamanšo sąsiaurį pasiekti Didžiąją Britaniją. Pastaruoju metu migrantų bandymų pasiekti Jungtinės Karalystės krantus smarkiai padaugėjo, šiemet joje jau išsilaipino per 23 tūkstančiai neteisėtų migrantų. Srautas toks didelis, kad Šiaurės Prancūzijoje esančios „Decatlon“ parduotuvės net nustojo pardavinėti gumines valtis, kuriomis migrantai plaukia per Lamanšą.

„Jie neturi kur miegoti, neturi pastogės, dušų ar tualetų. Šiuo metu šalta ir lyja. Kai kurie iš jų miega tik po anklodėmis“, – sako savanorė Pascaline Delaby.

Ryto migloje dar viena grupė bando savo laimę įveikti 30-ties kilometrų pavojingą sąsiaurį. Praėjusią savaitę 27 taip link Didžiosios Britanijos krantų plaukę migrantai prigėrė, o auganti migrantų krizė sukėlė naują diplomatinį konfliktą tarp Prancūzijos ir Britanijos. Abi šalys vieną kitą kaltina darant neužtektinai, kad užkirstų kelią pavojingoms migrantų kelionėms.

Prancūzija į Kalė miestą spręsti krizės pasikvietė Belgijos, Nyderlandų, Vokietijos ir Europos Sąjungos atstovus, tačiau paskutinę minutę atšaukė kvietimą, išsiųstą britams.

Paryžiaus pykti išprovokavo susitikimo išvakarėse išplatintas premjero Boriso Johnsono laiškas, raginantis Prancūziją pasiimti atgal visus sąsiaurį kirtusius migrantus. Įsižeidę prancūzai sako, kad netaps britų vidaus politikos įkaitais ir su kitomis Europos Sąjungos šalimis žada pačios stiprinti kovą su neteisėtu migrantų gabenimu. Nuo šiol sąsiaurį kiaurą parą stebės ir „Frontex“ lėktuvas, Europos Sąjungos šalys intensyviau keisis žvalgybos duomenimis.

„Kartu galime dirbti, tik jeigu tą darysime rimtai ir nebūsite vidaus politinių nesutarimų įkaitais. Prezidentas Macronas ne kartą sakė, kad santykiai su Britanija turi būti paremti lygybe“, – teigia Prancūzijos vidaus reikalų ministras Geraldas Darmaninas.

Į susitikimą nepakviesti britai patys šaukia skubų posėdį. Tiesa, rasti būdą pažaboti migrantų skaičių patiems gali būti sunku. Borisas Johnsonas „Brexit“ metu britams pažadėjo atsiimti sienų kontrolę iš Briuselio ir atvykėlių srautą sumažinti.

Dabar neteisėtų migrantų tik daugėja, o pasitraukusi iš eurobloko Didžioji Britanija prarado galimybę grąžinti neteisėtus migrantus į Europos šalį, iš kurios jie atvyko. Tai jau ne pirmas Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos konfliktas pastaruoju metu. Ietis šalys surėmė ir dėl prekybos taisyklių, ir žvejybos kvotų.