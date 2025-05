Trumpo pasiuntinys teisina savo santykius su Putinu: „Jis yra pagrindinis veikėjas“

Šią mintį jis išreiškė interviu „Breitbart News“, atsakydamas į jam adresuotą kritiką dėl asmeninių susitikimų su Kremliaus vadovu, rašo UNIAN.

„Mano susitikimuose su Putinu nedalyvavo pašaliniai asmenys. Ar aš turėjau pasakyti Putinui: “Aš nenoriu pradėti dialogo su jumis, aš nenoriu turėti jokių santykių su jumis"? J. Bidenas su juo nekalbėjo trejus su puse metų. Prezidento pavedimu turėjau galimybę užmegzti ryšius su prezidentu V. Putinu. Jis yra pagrindinis veikėjas. Jei mes su juo nekalbėsime, kaip mes apskritai tikimės priimti kokį nors sprendimą? Tai nėra įmanoma“, – sakė S. Witkoffas.

Pasak jo, D. Trumpas pavedė jam bendradarbiauti su Putinu, „kad būtų surastas geriausias sprendimas“ dėl Rusijos pradėto karo Ukrainoje.

REKLAMA

REKLAMA

„Pati mintis, kad mes neturėtume su juo kalbėtis, yra absurdiška. Arba kad aš turėčiau su juo kalbėtis tik su vertėju ar kitais žmonėmis. Man ten niekas nebuvo reikalingas“, – pridūrė jis.

REKLAMA

Putinas susitiko su Trumpo pasiuntiniu: apie ką kalbėjosi 3 valandas?

Trumpo pasiuntinys S. Witkoffas susitiko su V. Putinu (9 nuotr.) Trumpo pasiuntinys S. Witkoffas susitiko su V. Putinu (nuotr. SCANPIX) Trumpo pasiuntinys S. Witkoffas susitiko su V. Putinu (nuotr. SCANPIX) Trumpo pasiuntinys S. Witkoffas susitiko su V. Putinu (nuotr. SCANPIX) +5 Trumpo pasiuntinys S. Witkoffas susitiko su V. Putinu (nuotr. SCANPIX) Trumpo pasiuntinys S. Witkoffas susitiko su V. Putinu (nuotr. SCANPIX) Trumpo pasiuntinys S. Witkoffas susitiko su V. Putinu (nuotr. SCANPIX) Trumpo pasiuntinys S. Witkoffas susitiko su V. Putinu (nuotr. SCANPIX) Trumpo pasiuntinys S. Witkoffas susitiko su V. Putinu (nuotr. SCANPIX) Trumpo pasiuntinys S. Witkoffas susitiko su V. Putinu (nuotr. SCANPIX)

(9 nuotr.) FOTOGALERIJA. Trumpo pasiuntinys S. Witkoffas susitiko su V. Putinu

JAV pasiuntinys Steve’as Witkoffas ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas balandžio 25 d. per savo ketvirtąjį susitikimą aptarė galimas tiesiogines Maskvos ir Kyjivo derybas, pareiškė Kremlius, apibūdindamas surengtus pokalbius kaip „konstruktyvius“.

„Įvyko trijų valandų trukmės pokalbis, kuris buvo konstruktyvus ir labai naudingas“, – žurnalistams sakė Kremliaus padėjėjas Jurijus Ušakovas.

REKLAMA

REKLAMA

„Buvo aptarta galimybė atnaujinti tiesiogines Rusijos Federacijos ir Ukrainos atstovų derybas“, – pridūrė jis.

S. Witkoffo ir V. Putino susitikimas buvo surengtas praėjus dienai po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas tiesiogiai kreipėsi į Rusijos vadovą, prašydamas stabdyti puolimą. D. Trumpas pastaruoju metu bando tarpininkauti sudarant paliaubas tarp Maskvos ir Kyjivo, tačiau jam nepavyko iš Kremliaus išgauti jokių didesnių nuolaidų, nors buvo surengti keli derybų raundai.

Rusija visapusišką invaziją į Ukrainą pradėjo 2022 m., tikėdamasi užimti šią šalį per kelias dienas, tačiau nuo to laiko ji yra įsivėlusi į didžiulį kruviną karą, per kurį jau žuvo dešimtys tūkstančių žmonių.