Ukrainos delegacija į Baltuosius rūmus atsivežė žemėlapį
Zelenskis Vašingtone pabrėžia saugumo garantijų užtikrinimo būtinybę
Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad pirmadienį per susitikimą su prezidentu Donaldu Trumpu ir Europos lyderiais aptars Vakarų saugumo garantijų Ukrainai užtikrinimą, tai pavadindamas svarbiausiu punktu.
„Turėsime laiko pakalbėti apie saugumo garantijų architektūrą. Tai iš tikrųjų yra svarbiausia“, – sakė V. Zelenskis susitikime su D. Trumpo specialiuoju pasiuntiniu Ukrainos klausimais Keithu Kelloggu (Kitu Kelogu).
Prieš pat derybas Vašingtone Kyjive aidi oro pavojaus sirenos
Prieš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir JAV vadovo Donaldo Trumpo derybas Vašingtone pirmadienį Kyjive įsijungė oro pavojaus sirenos, praneša naujienų agentūros AFP žurnalistai.
Ukrainos karinės oro pajėgos socialiniuose tinkluose pranešė, kad visoje šalyje buvo paskelbtas oro pavojus, nes buvo aptiktas kylantis Rusijos lėktuvas MiG-31, galintis nešti hipergarsines raketas „Kinžal“, kurias Maskva naudoja atakoms.
Prieš derybas su Trumpu – Zelenskio ir Europos lyderių susitikimas: štai kam jis buvo skirtas
Ukrainos prezidentas atskleidė, kodėl prieš susitikimą su Donaldu Trumpu susitiko su Europos ir NATO lyderiais Ukrainos ambasadoje Vašingtone.
Ukrainos prezidento teigimu, susitikimo metu lyderiai „koordinavo savo pozicijas“.
„Turime sustabdyti žudynes, ir aš dėkoju mūsų partneriams, kurie dirba šiam tikslui ir, galiausiai, patikimai ir oriai taikai užtikrinti.
Kartu su Suomijos, Didžiosios Britanijos, Italijos lyderiais, Europos Komisija ir NATO generaliniu sekretoriumi suderinome savo pozicijas prieš susitikimą su prezidentu Trumpu.
Ukraina yra pasirengusi tikroms paliauboms ir naujos saugumo architektūros sukūrimui. Mums reikia taikos“, – tinkle „Telegram“ rašė Ukrainos prezidentas.
EVT pirmininkas: ES lyderiai antradienį aptars Ukrainą
27 Europos Sąjungos (ES) lyderiai antradienį per vaizdo konferenciją aptars Ukrainą ir svarbių derybų Baltuosiuose rūmuose rezultatus, pirmadienį pranešė Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Antonio Costa.
„Rytoj 13.00 val. Vidurio Europos vasaros laiku sušaukiau Europos Vadovų Tarybos narių vaizdo konferenciją, skirtą aptarti šiandieninius susitikimus Vašingtone dėl Ukrainos. ES kartu su JAV ir toliau sieks ilgalaikės taikos, kuri padėtų apsaugoti gyvybiškai svarbius Ukrainos ir Europos saugumo interesus“, – tinkle „X“ parašė A. Costa.
Šis pokalbis įvyks po to, kai keletas Europos lyderių, įskaitant Vokietijos kanclerį Friedrichą Merzą ir Italijos ministrę pirmininkę Giorgią Meloni, pirmadienį kartu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu dalyvaus viršūnių susitikime Baltuosiuose rūmuose.
Aukšto lygio susitikimas rengiamas praėjus vos kelioms dienoms po D. Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino derybų Aliaskoje – primojo jųdviejų susitikimo nuo tada, kai V. Putinas 2022 m. vasario mėnesį įsakė pradėti visapusišką invaziją į Ukrainą.
Kalbėdama prieš derybas Baltuosiuose rūmuose, Italijos vyriausybės vadovė G. Meloni pareiškė atsargų optimizmą dėl taikos susitarimo perspektyvos. „Po trejų su puse metų, per kuriuos Rusija nerodė jokių dialogo ženklų ir reikalavo Kyjivo kapituliacijos, pagaliau yra vilties megzti dialogą“, – Vašingtone sakė ji.
„Manau, kad turime išnagrinėti visus galimus sprendimus, jog užtikrintume taiką ir saugumą mūsų šalyse“, – pridūrė G. Meloni.
Trumpo pasiūlymai dėl karo sureguliavimo pastatė Zelenskį į nepatogią padėtį
Ukraina ir Europos sąjungininkai yra susirūpinę, nes turi mažai galimybių pasipriešinti JAV prezidento Donaldo Trumpo reikalavimams dėl Rusijos ir Ukrainos karo sureguliavimo.
Kaip rašo „Bloomberg“, pats D. Trumpas iki galo nesupranta, kaip pasiekti karo pabaigą, dėl to Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atsidūrė sudėtingoje situacijoje.
Šaltiniai „Bloomberg“ žurnalistams pranešė, kad savaitgalį per telefoninį pokalbį su Ukrainos prezidentu ir Europos lyderiais D. Trumpas užtikrino, kad JAV yra atvira dalyvauti garantuojant Ukrainos saugumą. Jis taip pat sakė sąjungininkams, kad nori pasiekti greitą karo sprendimą ir įtikins Ukrainą jam pritarti.
Pažymima, kad D. Trumpas planuoja surengti trišalį susitikimą su V. Zelenskiu ir Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu jau šią savaitę. Daugelis Europos lyderių mano, kad šis terminas yra pernelyg optimistiškas, atsižvelgiant į tai, kiek klausimų lieka neišspręsta.
Be to, agentūros duomenimis, V. Zelenskis ir Europos sąjungininkai nori iš D. Trumpo gauti aiškius paaiškinimus, kokias saugumo garantijas JAV yra pasirengusios pasiūlyti Ukrainai. Būtent todėl kartu su Ukrainos prezidentu į Vašingtoną išvyko politikai, su kuriais JAV prezidentas palaiko gerus santykius, įskaitant NATO generalinį sekretorių Marką Rutte ir Suomijos prezidentą Alexanderį Stubbą.
Šaltiniai „Bloomberg“ pranešė, kad pirmiausia Ukraina ketina išsiaiškinti, ko nori Rusija, kad baigtųsi karas, taip pat nustatyti realius trišalio susitikimo su V. Putinu terminus. Be to, Ukraina nori paskatinti Vašingtoną sugriežtinti sankcijas Rusijai.
Agentūra mano, kad pagrindinė problema Ukrainai yra tai, kad JAV pareiškė esanti pasirengusi svarstyti Rusijos pasiūlymus, tarp kurių yra Ukrainos atsisakymas kontroliuoti dalį rytinių teritorijų. Būtent todėl derybos Vašingtone yra labai svarbios Kyjivui.
Į Baltuosius rūmus atvyksta Europos lyderiai
Į Baltuosius rūmus atvyksta Europos lyderių delegacija. Jau atvyko Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte. Netrukus laukiama Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo, Prancūzijos prezidento Emmanuelis Macrono, Italijos ministrės pirmininkės Giorgios Meloni, Didžiosios Britanijos ministro pirmininko Keiro Starmerio ir Suomijos prezidento Alexanderio Stubbo.
Jie susitiks su JAV prezidentu Donaldu Trumpu aptarti derybas dėl taikos Ukrainoje. Planuojama, kad po maždaug valandos į Baltuosius rūmus taip pat atvyks Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Tai bus pirmasis V. Zelenskio vizitas Vašingtone nuo vasario mėnesio. Tada Ovaliajame kabinete įsiplieskė konfliktas su D. Trumpu ir viceprezidentu J. D. Vance‘u, kurie išplūdo Ukrainos lyderį už tai, kad jis esą yra „nedėkingas“. Europos lyderiai atvyko į Vašingtoną siekdami, kad panašių konfliktų nekiltų ir būtų rastas Ukrainai priimtinas sprendimas karui užbaigti.