Trumpas savo draugui pasiūlė tapti spaudos sekretoriumi: prieš minią žurnalistų išgirdo „ne“

Šeštadienį D. Trumpas nustebino pasaulį, socialiniuose tinkluose pareiškęs, kad pasiūlė D. White'ui užimti šias svarbias pareigas, tačiau kitą dieną 80 metų prezidentas pareiškė, kad tik juokavo.
57 metų D. White'as pirmadienį lankėsi Baltuosiuose rūmuose, o D. Trumpas pasikvietė jį į chaotišką spaudos konferenciją Jameso Brady salėje.
„Taigi leiskite man užduoti jums svarbų klausimą. Ar norėtumėte būti Jungtinių Amerikos Valstijų spaudos sekretoriumi? O gal tiesiog norite likti toje juokingoje UFC? Ką?“ – sakė D. Trumpas.
„Ačiū už pasiūlymą, pone (...) Aš nenoriu eiti į politiką“, – atsakė D. White'as.
D. Trumpas nusišypsojo ir patraukė išėjimo link, sakydamas: „Man labai liūdna tai girdėti. Viso gero visiems.“
Iš posto jau atleistos dvi moterys
Spaudos sekretoriaus pareigos liko laisvos po to, kai Katie Zacharia spalio 16 dieną pasitraukė iš šio posto, praleidusi jame mažiau nei savaitę. Jos pirmtakė Karoline Leavitt postą paliko rugpjūtį, išdirbusi pusantrų metų.
D. Trumpo pareiškimas, kad jis šį aukštą postą pasiūlė „nuožmiam kovotojui ir kariui“ D. White'ui, pakurstė spėliones, jog po triuškinamo Respublikonų partijos pralaimėjimo kadencijos vidurio rinkimuose jis pasirengęs agresyvesnei pozicijai.
D. White'as yra ilgametis prezidento draugas ir anksčiau šiais metais padėjo surengti didžiulę UFC kovą Baltųjų rūmų pievelėje.
Tačiau prezidento pareiškimas sulaukė ir skeptiškų vertinimų, o sekmadienio vakarą D. Trumpas pasakė, kad pajuokavo.
Trumpas sakė, kad „šiek tiek pasilinksmino“
Pirmadienį vesdamasis D. White'ą prie pakylos, D. Trumpas sakė, kad „šiek tiek pasilinksmino“.
„Jis puikus vyrukas, – žurnalistų pilnai salei sakė D. Trumpas. – Vienintelė bėda, kad jis šiek tiek pakalbės, o tada išmals jums snukį.“
Stovėdamas prie pakylos ir vilkėdamas juodus marškinėlius bei švarką, D. White'as atrodė taip, lyg jam būtų daug komfortiškiau UFC kovų ringe.
„Visada norėjau tai padaryti. Kas užduos pirmąjį klausimą?“ – pajuokavo jis.
Visgi netrukus jis pridūrė: „Aš neturiu jokių politinių ambicijų.“
D. White'as sakė, kad nuo tada, kai D. Trumpas paskelbė šią žinią, „pastarosios 24 mano gyvenimo valandos buvo visiškai beprotiškos“.
Žurnalisto paklaustas, ar gali patvirtinti, jog atmetė šį pasiūlymą, D. White'as pridūrė: „Aš prezidentui nesakau „ne“ (...) Nenorėjau pasielgti nepagarbiai ir ką nors sakyti, kol jis pats ko nors nepasakė.“
Vėliau D. Trumpas atsakė į keletą klausimų kur kas rimtesnėmis temomis – nuo karų Irane bei Ukrainoje iki galimos Pentagono vadovo Pete'o Hegsetho (Pito Hegseto) apkaltos ir skandalo, į kurį įsipainiojo „Nvidia“ vadovas Jensenas Huangas.
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