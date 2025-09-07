Trumpas pagrasino susidorojimu, prabilta apie „karą“

JAV Prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį pagrasino paleisti į Čikagą savo naujai pervadintą „karo departamentą“, dar labiau padidindamas įtampą dėl savo siekio dislokuoti karius demokratų valdomuose JAV miestuose.
Šiuo žingsniu siekiama pakartoti operaciją JAV sostinėje Vašingtone, kur D. Trumpas dislokavo Nacionalinės gvardijos karius ir padidino federalinių agentų skaičių, o tai sukėlė pasipriešinimą ir naują protestą, šeštadienį pritraukusį tūkstančius žmonių.
„Čikaga netrukus sužinos, kodėl jis vadinasi KARO departamentu“, – šeštadienį savo socialiniame tinkle „Truth“ paskelbė D. Trumpas.
Išreiškė pasipiktinimą D. Trumpo įrašu
Ilinojaus, kuriame yra Čikaga, gubernatorius demokratas išreiškė pasipiktinimą D. Trumpo įrašu.
„Jungtinių Valstijų prezidentas grasina pradėti karą su Amerikos miestu. Tai nėra pokštas. Tai nėra normalu“, – rašė gubernatorius J. B. Pritzkeris socialiniame tinkle „X“.
„Ilinojus nesileis įbauginamas norinčio tapti diktatoriumi“, – pridūrė jis.
79-erių respublikonas nuolat stiprina grasinimus Čikagos atžvilgiu nuo rugpjūčio pabaigoje pirmą kartą paminėto grasinimo.
Protestuotojai prieš D. Trumpą šeštadienį išėjo į Čikagos gatves, nešini plakatais su užrašais „Sustabdykite šį fašistinį režimą!“ ir „Jokio Trumpo, jokių karių“.
Protesto maršrutas ėjo ir pro Čikagos „Trump“ bokštą, o protestuotojai eidami pro jį rodė nepagarbius gestus prezidento pastatui.
Šeštadienį JAV sostinėje, kurioje Nacionalinės gvardijos kariai dislokuoti nuo tada, kai D. Trumpas rugpjūtį paskelbė „nusikalstamumo krizę“, tūkstantinės protesto eitynės nusidriekė per miesto centrą, jų dalyviai reikalavo nutraukti „okupaciją“.
Demonstrantai Vašingtone nešė apverstas JAV vėliavas, eidami pro šalies nacionalinius paminklus, tradiciškai toks apvertimas simbolizuoja šalį, kuriai gresia egzistencinis pavojus.
D. Trumpo karių ir federalinių agentų dislokavimas, kuris pirmą kartą prasidėjo birželį Los Andžele, o po to Vašingtone, sukėlė teisinių iššūkių ir protestų, o kritikai jį vadina autoritariniu jėgos demonstravimu.
Vietos pareigūnai Los Andžele pasisakė prieš dislokavimą ir smurtinę taktiką ICE agentų, kurie dažnai dėvėjo kaukes, važinėjo nežymėtais automobiliais, persekiojo ir grobė žmones iš gatvių be priežasties ar orderių.
Be Čikagos, D. Trumpas grasino dislokuoti karius demokratų valdomoje Baltimorėje ir Naujajame Orleane.
Penktadienį D. Trumpas pasirašė įsaką, kuriuo Gynybos departamento pavadinimą pakeitė į Karo departamentą, sakydamas, kad taip pasauliui siunčiama „pergalės žinia“.
Pentagono vadovas Pete'as Hegsethas džiaugėsi šiuo žingsniu, sakydamas, kad JAV ryžtingai panaudos smurtą savo tikslams pasiekti, be jokių atsiprašymų.
