  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas liepė sudaryti amerikiečius įkalinančių šalių juodąjį sąrašą

2025-09-06 17:54 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-06 17:54

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį ėmėsi veiksmų, kad būtų sudarytas juodasis sąrašas šalių, kurios, Vašingtono nuomone, nepagrįstai sulaiko amerikiečius ir kurioms būtų numatytos griežtos bausmės, įskaitant kelionių draudimus.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

0

Vykdomajame įsake D. Trumpas pažymėjo, kad Jungtinės Valstijos dabar įvardys „neteisėtą sulaikymą remiančias valstybes“ – tai panašu į galingą priemonę, kai šalims užklijuojama „terorizmą remiančių valstybių“ etiketė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiuo vykdomuoju įsaku, kuris šiandien pasirašomas, duodamas pažadas, kad JAV piliečiai nebus naudojami kaip derybų korta“, – žurnalistams Ovaliajame kabinete sakė D. Trumpo padėjėjas Sebastianas Gorka.

Šalių, kurios bus įtrauktos į naują juodąjį sąrašą, D. Trumpo administracija kol kas neįvardijo, tačiau vienas aukšto rango pareigūnas, kalbėjęs apie šalis, kurios bus vertinamos, paminėjo Kiniją, Iraną ir Afganistaną, nes šios šalys, anot jo, „nuolat dalyvauja įkaitų diplomatijoje“.

Šalims, kurioms Valstybės departamentas užklijuos šią naująją etiketę, būtų taikomos sankcijos ir JAV eksporto kontrolė, o pareigūnams, susijusiems su amerikiečių įkalinimu, būtų uždrausta įvažiuoti į šalį.

Pareigūnai teigė, kad Valstybės departamentas galėtų uždrausti JAV piliečiams lankytis į juodąjį sąrašą įtrauktose šalyse, o tai yra retai JAV taikoma priemonė.

Šiuo metu Jungtinės Valstijos griežtai draudžia savo piliečiams keliauti tik į Šiaurės Korėją. Šios priemonės buvo imtasi po to, kai 2016 metais totalitarinėje valstybėje buvo įkalintas amerikiečių studentas Otto Warmbier (Otas Varmbjė), kuris 2017 metais ištiktas komos buvo parskraidintas atgal į Jungtines Valstijas, kur po kelių dienų mirė.

Į naująjį juodąjį sąrašą taip pat gali būti įtraukiamos grupuotės, kurios faktiškai kontroliuoja teritoriją, bet nėra pripažintos valstybėmis.

Visos JAV administracijos teikia didžiausią prioritetą užsienyje sulaikytų ar kalinamų amerikiečių išlaisvinimui ir net derasi dėl apsikeitimo kaliniais, siekdamos išlaisvinti kitose valstybėse, įskaitant Rusiją, sulaikytus šalies piliečius, kurių įkalinimo atvejai sulaukia didelio atgarsio visuomenėje.

D. Trumpas ne kartą gyrėsi savo pasiekimais išlaisvinant amerikiečius, o pareigūnai teigė, kad jo vadovavimo laikotarpiu užsienyje buvo išlaisvinti 72 kaliniai.

Vienas JAV pareigūnas sakė, kad prezidentui pasirašius naująjį vykdomąjį įsaką, bus paprasčiau imtis veiksmų, nes bus galima išvengti „varginančio“ proceso.

JAV taip pat gali pašalinti šalis iš juodojo sąrašo, jei nuspręs, kad jos ėmė laikytis reikalavimų.

Valstybės departamentas nuolat padeda užsienyje sulaikytiems amerikiečiams ir po to vertina, ar jie buvo neteisėtai įkalinti, įskaitant atvejus, kai jie buvo naudojami kaip politinių derybų kortos.

