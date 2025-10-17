Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas nusiuntė į Memfį Nacionalinę gvardiją

2025-10-17 12:32 / šaltinis: ELTA
2025-10-17 12:32

JAV prezidento Donaldo Trumpo nurodymu į demokratų valdomą Memfio miestą Tenesio valstijoje nusiųsti Nacionalinės gvardijos kariai. Jie prisideda prie „saugumo patruliavimo, vietų apsaugos ir eismo kontrolės, remdami nuolatines pastangas mažinti nusikalstamumą ir didinti visuomenės saugumą Memfyje“, pranešė institucijos. Pajėgos esą veikia pagal „prezidento įsakymą“, jų dislokavimui leidimą davė gubernatorius Billis Lee.

D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidento Donaldo Trumpo nurodymu į demokratų valdomą Memfio miestą Tenesio valstijoje nusiųsti Nacionalinės gvardijos kariai. Jie prisideda prie „saugumo patruliavimo, vietų apsaugos ir eismo kontrolės, remdami nuolatines pastangas mažinti nusikalstamumą ir didinti visuomenės saugumą Memfyje“, pranešė institucijos. Pajėgos esą veikia pagal „prezidento įsakymą“, jų dislokavimui leidimą davė gubernatorius Billis Lee.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Memfio meras yra demokratas Paulas Youngas, tuo tarpu B. Lee priklauso D. Trumpo respublikonams.

Panašiomis Nacionalinės gvardijos operacijomis D. Trumpas pagrasino ir tokiuose demokratų bastionuose, kaip Čikaga, Niujorkas ir Naujasis Orleanas. Ilinojaus valstijos gubernatorius demokratas JB Pritzkeris nusprendė protestuoti prieš D. Trumpo planus nusiųstu dalinius į Čikagą. Apeliacinis teismas ketvirtadienį patvirtino JAV apygardos teisėjos April Perr sprendimą blokuoti Nacionalinės gvardijos karių dislokavimą Ilinojuje.  JAV vyriausybė esą nepateikė pakankamai įrodymų, kad padėtis Čikagoje pateisintų dalinių nusiuntimą, argumentavo teismas.

REKLAMA
REKLAMA

D. Trumpas jau nusiuntė Nacionalinės gvardijos karius į taip pat demokratų valdomus Los Andželo ir Vašingtono miestus.. JAV prezidentas tai grindė protestais prieš imigracijos policiją ir tariamai vešančiu nusikalstamumu.

Nacionalinė gvardija yra rezervo karinės pajėgos, kurios yra JAV ginkluotųjų pajėgų dalis. Jos paprastai dislokuojamos šalies viduje tik per stichines nelaimes, pilietinius neramumus ir kitas ekstremalias situacijas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų