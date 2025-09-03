Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas kaltina Kinijos, Šiaurės Korėjos ir Rusijos lyderius rezgant sąmokslą prieš JAV

2025-09-03 06:12 / šaltinis: BNS
2025-09-03 06:12

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Pekine svečiams susirinkus į didžiulį karinį paradą, apkaltino Kinijos, Šiaurės Korėjos ir Rusijos lyderius rezgant sąmokslą prieš Jungtines Valstijas.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Pekine svečiams susirinkus į didžiulį karinį paradą, apkaltino Kinijos, Šiaurės Korėjos ir Rusijos lyderius rezgant sąmokslą prieš Jungtines Valstijas.

REKLAMA
0

Šiaurės Korėjos lyderiui Kim Jong Unui ir Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui lydint Kinijos vadovą Xi Jinpingą parade, skirtame 80-osioms Antrojo pasaulinio karo pabaigos metinėms paminėti, D. Trumpas parašė piktą įrašą „Truth Social“, kuriame kreipėsi į kinų prezidentą: „Perduokite šilčiausius linkėjimus Vladimirui Putinui ir Kim Jong Unui, kol rezgate sąmokslą prieš Jungtines Amerikos Valstijas.“

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Ilinojaus gubernatorius pareiškė: Trumpo siunčiami kariai į JAV miestus yra „invazija“ (2)
JAV (nuotr. SCANPIX)
JAV teisėjas dviem savaitėms sustabdė Gvatemalos nepilnamečių deportaciją
Trumpas Rusijai grasina „ekonominiu karu“: pažėrė kritikos ir Zelenskiui (nuotr. SCANPIX)
Trumpas kreipsis į JT Generalinę Asamblėją (3)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas pareiškė, kad buvo informuotas apie šaudynes Mineapolio mokykloje

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų