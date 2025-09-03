Trumpas kaltina Kinijos, Šiaurės Korėjos ir Rusijos lyderius rezgant sąmokslą prieš JAV

Šiaurės Korėjos lyderiui Kim Jong Unui ir Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui lydint Kinijos vadovą Xi Jinpingą parade, skirtame 80-osioms Antrojo pasaulinio karo pabaigos metinėms paminėti, D. Trumpas parašė piktą įrašą „Truth Social“, kuriame kreipėsi į kinų prezidentą: „Perduokite šilčiausius linkėjimus Vladimirui Putinui ir Kim Jong Unui, kol rezgate sąmokslą prieš Jungtines Amerikos Valstijas.“
