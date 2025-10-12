Kalendorius
Užsienis

Trumpas Egipte rengia Gazos taikos viršūnių susitikimą

2025-10-12 12:37 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-10-12 12:37

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir jo kolega egiptietis Abdel Fattah al Sisi pirmadienį Šarm aš Šeiche pirmininkaus Gazos taikos viršūnių susitikimui, kuriame taip pat dalyvaus pasaulio lyderiai, įskaitant Jungtinių Tautų (JT) vadovą.

D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir jo kolega egiptietis Abdel Fattah al Sisi pirmadienį Šarm aš Šeiche pirmininkaus Gazos taikos viršūnių susitikimui, kuriame taip pat dalyvaus pasaulio lyderiai, įskaitant Jungtinių Tautų (JT) vadovą.

0

Susitikimas Raudonosios jūros kurortiniame mieste suburs „lyderius iš daugiau nei 20 šalių“, pranešė A. F. al Sisi biuras.

Jo tikslas bus „užbaigti karą Gazos Ruože, sustiprinti pastangas siekiant taikos ir stabilumo Artimuosiuose Rytuose ir pradėti naują regioninio saugumo ir stabilumo erą“.

JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas teigė, kad jis dalyvaus šiame renginyje, taip pat į Egiptą vyks Britanijos premjeras Keiras Starmeris, jo kolegė iš Italijos Giorgia Meloni, o taip pat Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas.

„Šis planas suteikia realią galimybę sukurti teisingą ir tvarią taiką“

Į Šarm el Šeichą taip pat vyks Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Turkijos lyderis Recepas Tayyipas Erdoganas, pranešė jų biurai.

Europos Vadovų Tarybai atstovaus jos pirmininkas Antonio Costa, teigė jo atstovas spaudai.

„Šis planas suteikia realią galimybę sukurti teisingą ir tvarią taiką, o ES yra visapusiškai įsipareigojusi remti šias pastangas ir prisidėti prie jo įgyvendinimo“, – pridūrė jis.

Pasak valstybinės žiniasklaidos, tikimasi, kad susitikime dalyvaus ir Jordanijos karalius Abdullah II.

Kol kas neaišku, ar susitikime dalyvaus Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, o „Hamas“ pareiškė, kad jos atstovų Egipte nebus.

„Hamas“ politinio biuro narys Hossamas Badranas interviu naujienų agentūrai AFP sakė, kad palestiniečių kovotojų grupuotė ankstesnių derybų dėl Gazos metu „Hamas“ „veikė daugiausia per (...) Kataro ir Egipto tarpininkus“, todėl į viršūnių susitikimą nevyks.

