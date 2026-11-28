47 metų Chiang Wan-anas laikomas kylančia Kuomintango partijos (KMT), pasisakančios už glaudesnius santykius su Kinija, žvaigžde ir galimu kandidatu ateityje užimti prezidento postą.
44 metų P. Shenas rinkimų kovoje dėl Taipėjaus mero posto jau iš pradžių turėjo mažiau galimybių laimėti, nes šis šiaurės Taivano miestas jau seniai laikomas tradicine KMT tvirtove.
Prieš ketverius metus lengvai laimėjęs rinkimus, šįkart Chiang Wan-anas susidūrė su gerokai nuožmesniu P. Sheno pasipriešinimu. Pastarasis siekė tapti pirmuoju per beveik 30 metų sostinės meru, atstovaujančiu Demokratinei pažangos partijai (DPP).
Likus kelioms savaitėms iki rinkimų apklausos rodė, kad P. Shenas mažina atsilikimą nuo Chiang Wan-ano arba net šiek tiek lenkia savo varžovą iš KMT.
Nepraėjus nė keturioms valandoms nuo balsavimo apylinkių uždarymo, P. Shenas prieš tūkstančius savo rėmėjų užlipo į sceną ir pripažino pralaimėjęs viso Taivano dėmesį prikausčiusius rinkimus. Ne vienas iš jį palaikančiųjų neslėpė ašarų.
„Rezultatas jau aiškus – aš pralaimėjau“, – susirinkusiesiems sakė P. Shenas, patvirtindamas Chiang Wan-ano pergalę.
Netrukus į sceną užlipęs Chiang Wan-anas padėkojo P. Shenui ir savo rėmėjams.
„Kartu pavertėme šiuos rinkimus demokratijos švente“, – susirinkusiesiems sakė Chiang Wan-anas.
Kriminologas ir buvęs civilinės gynybos aktyvistas P. Shenas 2024 m. tapo parlamento nariu ir atvirai kritikavo Kinijos kišimąsi į Taivano reikalus.
Pekinas apkaltino jį esant „separatistu“ ir uždraudė jam atvykti į Kiniją.
Kinija laiko Taivaną savo teritorijos dalimi ir grasina panaudoti jėgą salai aneksuoti.
Kai prieš šešis mėnesius P. Shenas įsitraukė į rinkimų kovą, jam buvo prognozuojama menka sėkmė, nes jis neturėjo rinkimų kampanijų patirties ir buvo mažai žinomas rinkėjams.
Tačiau gebėjimas sumaniai naudotis socialiniais tinklais ir įtaigiai kalbėti rinkimų kampanijos renginiuose Taipėjuje ir visame Taivane sukėlė didžiulę palaikymo bangą ir pritraukė daugybę tradicine politika nusivylusių rinkėjų.
Novatoriška kampanija
Nors P. Shenas „surengė labai novatorišką rinkimų kampaniją“, Chiang Wan-anas užsitikrino pakankamą „vyresnių, konservatyvesnių miesto gyventojų“ palaikymą, naujienų agentūrai AFP sakė buvęs KMT patarėjas Albertas Tzengas.
Pasak A. Tzengo, apklausose šių KMT rinkėjų skaičius nebuvo pakankamai įvertintas dėl jų „nenoro atskleisti savo politinių pažiūrų“.
„Įdomiausia tai, kad labiausiai juos mobilizavo balsuoti ne KMT kampanija, o reakcija į agresyvų P. Sheno rėmėjų aktyvumą“, – paaiškino jis.
Nepaisant pralaimėjimo, P. Sheno politinės perspektyvos partijoje DPP dabar atrodo geresnės, nes jis parodė gebantis pritraukti platų rinkėjų palaikymą visame Taivane.
Per Taivano vietos valdžios rinkimus 22 miestuose ir apskrityse išrenkama apie 11 tūkst. pareigūnų, įskaitant merus ir apskričių vadovus.
Taivano vyriausybė perspėjo, kad Kinija įvairiomis priemonėmis, įskaitant „kognityvinį karą“ ir „transnacionalines represijas“, mėgino paveikti rinkimų rezultatus.
KMT siekė išsaugoti 14 miestų ir apskričių vadovų postų, kuriuos laimėjo 2022 m. Prezidento Lai Ching-te vadovaujama DPP siekė pagerinti savo ankstesnį rezultatą ir paskirti savo atstovus į daugiau nei penkis postus.
Kol kas KMT paskelbė laimėjusi 10 miestų ir apskričių, įskaitant Taipėjų ir Naująjį Taipėjų, o DPP – devynis. Sindžu mieste pergalę iškovojo nepriklausomas kandidatas.
Didžiausia rinkimų vakaro staigmena tapo DPP pergalė centrinėje Taivano dalyje esančiame Taičungo mieste, kurio kadenciją baigianti KMT merė Lu Shiow-yen laikoma galima kandidate 2028 m. prezidento rinkimuose.
„Praradusi savo politinę tvirtovę, ji dabar turės užsitikrinti daugelio įtakingų KMT veikėjų paramą, kad galėtų siekti prezidento posto“, – sakė Taivano nacionalinio universiteto politikos mokslų profesorius Levas Nachmanas.
Analitikai įspėja, kad vietos valdžios rinkimų rezultatai nėra patikimas rodiklis, leidžiantis spręsti, kaip žmonės balsuos prezidento rinkimuose. Istorija ne kartą parodė, kad rezultatai gali būti visiškai priešingi.
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