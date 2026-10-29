„Tai netiesa“: Norvegijos premjeras reikalauja FT ištaisyti straipsnį apie Putiną

Apie tai jis pareiškė interviu metu televizijai „TV2“.
Antradienį, spalio 27 d., J. Gahr Støre ir Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas telefonu kalbėjosi su V. Putinu. Pasak jų, pokalbio tikslas buvo išnagrinėti deeskalacijos galimybes ir sukurti europinį dialogo kanalą.
Vis dėlto „Financial Times“ paskelbė straipsnį, kuriame teigė, kad pokalbio metu Kremliaus vadovas beveik visą laiką pasakojo apie Ukrainos konflikto „istorines priežastis“.
Tačiau J. Gahr Støre kategoriškai paneigia šiuos teiginius.
„Tai netiesa. Paprašėme „Financial Times“ ištaisyti šią informaciją, nes ji neatitinka tikrovės“, – pareiškė Norvegijos premjeras.
Pasak jo, V. Putinas paprašė leisti išdėstyti savo dabartinės situacijos vertinimą ir šiame kontekste aptarė laikotarpį nuo 2014 metų iki šių dienų.
„Todėl teiginys, kad jis skaitė paskaitą apie slavų istoriją, paprasčiausiai neatitinka tikrovės“, – pabrėžė J. Gahr Støre.
Jis taip pat atmetė teiginį, kad V. Putinas pokalbyje dominavo ir kalbėjo gerokai ilgiau už kitus.
„Pokalbis truko pusantros valandos. Žinoma, dalyvavo vertėjas, todėl dalis laiko buvo skirta vertimui. Manau, kad laikas buvo paskirstytas gana tolygiai. Tikriausiai kalbėjome maždaug tiek pat laiko. Tačiau taip buvo ir todėl, kad išdėstėme savo pozicijas, dėl kurių prašėme atsakymo“, – sakė jis.
„Financial Times“ pakeitimų nedarys
Leidinio „VG“ duomenimis, „Financial Times“, su kuriuo susisiekė norvegų žiniasklaida, pareiškė, kad jokių pakeitimų nedarys.
„Mes giname savo žurnalistiką“, – pranešė leidinio atstovas spaudai.
Pažymima, kad laikraštis daugiau nekomentuos šio klausimo ir neatskleis minėtos informacijos šaltinių.
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