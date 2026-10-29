Ekskursija į gyvūnų parką baigėsi siaubu: vilkas sunkiai sužalojo 8-metę

Mergaitė dalyvavo vadinamojoje gyvūnų prižiūrėtojo dienoje, surengtoje vaikams.
Rajono valdžios duomenimis, grupę sudarė trys vaikai ir juos prižiūrinti moteris. Girdant gyvūnus, mažiausiai vienas vilkas užpuolė aštuonmetę. Mergaitė dėl sunkių sužalojimų buvo nuvežta į ligoninę.
Kitos dvi mergaitės nenukentėjo. Vietos valdžios teigimu, prižiūrėtoja greitai sureagavo ir užkirto kelią tolesniems išpuoliams.
Parkas uždarytas, bus atliktas veterinarinis patikrinimas
Buvo paskelbta, kad objekte bus atliktas veterinarinis patikrinimas. Tarnybos ketina patikrinti, be kita ko, gyvūnų sveikatos būklę ir jų elgesio aplinkybes.
Valdžios institucijos pranešė, kad 2025 metų liepą, tikrinant aptvarus, su saugumu susijusių pažeidimų nenustatyta. Per dalinį patikrinimą 2026 metų kovą taip pat nebuvo nustatyta gyvūnų apsaugos taisyklių pažeidimų.
Johannismühle laukinių gyvūnų parke laikomi pilkieji ir poliariniai vilkai, taip pat lūšys bei rudieji lokiai. Savo interneto svetainėje parkas vaikams siūlė specialius susitikimus su gyvūnais.
„Gal norėtum pamaitinti vilkus?“ – taip save reklamavo parkas.
Išpuolio aplinkybes tiria policija ir veterinarijos tarnybos.
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