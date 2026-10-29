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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Ekskursija į gyvūnų parką baigėsi siaubu: vilkas sunkiai sužalojo 8-metę

2026-10-29 07:37 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-29 07:37
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Aštuonmetė mergaitė buvo sunkiai sužalota dėl vilko išpuolio Johannismühle laukinių gyvūnų parke Brandenburge, pranešė „Bild“, remdamasis Vokietijos tarnybų informacija. Incidentas įvyko trečiadienio rytą, per vaikams skirtą užsiėmimą.

Ekskursija į gyvūnų parką baigėsi siaubu: vilkas sunkiai sužalojo 8-metę (nuotr. Gedimino Bartuškos)

Aštuonmetė mergaitė buvo sunkiai sužalota dėl vilko išpuolio Johannismühle laukinių gyvūnų parke Brandenburge, pranešė „Bild“, remdamasis Vokietijos tarnybų informacija. Incidentas įvyko trečiadienio rytą, per vaikams skirtą užsiėmimą.

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Mergaitė dalyvavo vadinamojoje gyvūnų prižiūrėtojo dienoje, surengtoje vaikams. 

Rajono valdžios duomenimis, grupę sudarė trys vaikai ir juos prižiūrinti moteris. Girdant gyvūnus, mažiausiai vienas vilkas užpuolė aštuonmetę. Mergaitė dėl sunkių sužalojimų buvo nuvežta į ligoninę.

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Kitos dvi mergaitės nenukentėjo. Vietos valdžios teigimu, prižiūrėtoja greitai sureagavo ir užkirto kelią tolesniems išpuoliams.

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Parkas uždarytas, bus atliktas veterinarinis patikrinimas

Buvo paskelbta, kad objekte bus atliktas veterinarinis patikrinimas. Tarnybos ketina patikrinti, be kita ko, gyvūnų sveikatos būklę ir jų elgesio aplinkybes.

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Valdžios institucijos pranešė, kad 2025 metų liepą, tikrinant aptvarus, su saugumu susijusių pažeidimų nenustatyta. Per dalinį patikrinimą 2026 metų kovą taip pat nebuvo nustatyta gyvūnų apsaugos taisyklių pažeidimų.

Johannismühle laukinių gyvūnų parke laikomi pilkieji ir poliariniai vilkai, taip pat lūšys bei rudieji lokiai. Savo interneto svetainėje parkas vaikams siūlė specialius susitikimus su gyvūnais.

„Gal norėtum pamaitinti vilkus?“ – taip save reklamavo parkas.

Išpuolio aplinkybes tiria policija ir veterinarijos tarnybos.

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