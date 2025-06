„Tai buvo Rusija, o aš buvau ukrainietis“: pagrobto berniuko kelias iš Rusijos atgal į Ukrainą

Iljai Matvijenko buvo beveik 13 metų, bet jis vis dar lengvai pasiklysdavo. Praėjo treji metai nuo to laiko, kai motina mirė berniuko rankose po rusų apšaudymo.

Kariai jį rado vieną ir išvežė giliau į okupuotą Donecko teritoriją, kur jis buvo atiduotas įvaikinimui. Ten jis tapo kitos tautybės berniuku – rusu.

Tačiau viskas pasikeitė, kai jo močiutė Olena Matvijenko pastebėjo anūką 26 sekundes trunkančiame rusų propagandiniame vaizdo įraše.

„Jei nebūčiau pamačiusi vaizdo įrašo, jo nebūčiau radusi“, – sakė 64-erių O. Matvijenko ir pridūrė: „Dabar jis būtų su kita šeima. Kiek jis prisimintų apie tai, kas jis yra?“

Berniuko sugrįžimas 2022 m. po kelių savaičių ligoninėje okupuotoje Ukrainoje parodė, kaip sunku susigrąžinti vieną vaiką, jau nekalbant apie dešimtis tūkstančių Ukrainos vaikų, kurie dabar yra Kyjivo taikos reikalavimų centre.

Išvežtų arba dingusių Rusijoje vaikų likimai suvienijo JAV politikus, kurie spaudžia prezidentą Donaldą Trumpą užtikrinti jų saugų grįžimą, ir paskatino karo nusikaltimų kaltinimus Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui ir jo pavaduotojai, vaikų teisių komisarei Marijai Lvovai-Belovai.

Gegužės mėnesį per susitikimą Vatikane Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipėsi tiesiogiai į popiežių Leoną XIV, prašydamas Bažnyčios pagalbos grąžinant ukrainiečius vaikus namo.

Kai O. Matvijenko 2022 m. pavasarį pirmą kartą parsivežė anūką namo, jis miegojo įjungęs šviesą ir plačiai atidarytomis miegamojo kambario durimis. Sirenos ir garsus triukšmas jį gąsdino.

I. Matvijenko buvo vienas iš pirmųjų vaikų, grįžusių iš Rusijos nuo invazijos pradžios, todėl jo atvejis greitai tapo viešai žinomas.

Pirmiausiai jis atvyko į Vokietijos parlamentą. Berniukui buvo nurodyta ignoruoti minią ir žiūrėti tik į jį kalbantį žmogų.

Praėjusiais metais, kai jis pasirodė Jungtinėse Tautose, jis jau nebebuvo nervingas. Jis laukė savo eilės, tada atsargiai atsakė į klausimus ir papasakojo savo istoriją.

Tai buvo 2022 m. kovo mėnuo, ir jau kelias savaites jis su motina Natalija slėpėsi Mariupolyje esančiame rūsyje. Jie tirpdė sniegą tam, kad galėtų atsigerti, o maistą šildėsi ant atviros ugnies, kai baigėsi dujos.

Vis dėlto jiedu išdrįso išeiti į gatvę ieškoti maisto, bet buvo sunkiai sužeisti dėl rusų apšaudymo. I. Matvijenko kojos buvo kruvinos ir sudaužytos, kairės šlaunies užpakalinė dalis buvo itin sužeista.

