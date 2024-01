„Tai buvo pragaras“ – per stebuklą išsigelbėję keleiviai papasakojo, ką patyrė susidūrus dviem Japonijos lėktuvams

Lėktuvui sustojus, žmonės puolė bėgti iš dūmų pilno salono, žinodami, kad jų gyvybę gali nulemti kelios sekundės. Tai, kad visi „Japan Airlines“ skrydžio Nr. 516 keleiviai išsigelbėjo, yra neįtikėtina. Ekspertai teigia, kad prie jų išgyvenimo daug prisidėjo nepriekaištinga evakuacija ir naujos technologijos, rašo BBC.

Antrojo lėktuvo keleivių likimas priešingas – penki žmonės žuvo, o pilotas sunkiai sužeistas. Tai buvo pakrančių apsaugos lėktuvas, turėjęs pristatyti pagalbą nukentėjusiesiems nuo žemės drebėjimo.

Tyrėjai aiškinasi, kas įvyko 17.47 val. vietos laiku Hanedos (Tokijaus) oro uoste ir kodėl vienu metu ant kilimo ir tūpimo tako galėjo būti du lėktuvai. Kol kas iš vaizdo įrašų ir keleivių pareiškimų galima tik susidaryti vaizdą apie kelias minutes trukusį siaubą, o paskui netikėjimą tuo, ką jie išgyveno.

Keleiviai pasakoja apie išgyventą pragarą

17 metų keleivis švedas Antonas Deibė aprašė chaosą po smūgio, kai lėktuvas „Airbus A350“ sustojo ant kilimo ir tūpimo tako.

„Per kelias minutes visas salonas buvo pilnas dūmų, – pasakojo jis Švedijos laikraščiui „Aftonbladet“. – Dūmai salone smilkė kaip pragaras. Tai buvo pragaras. Mes kritome ant grindų. Tada atsidarė avarinės durys ir mes trenkėmės į jas. Neturėjome supratimo, kur einame, todėl tiesiog bėgome į lauką. Tai buvo chaosas.“

Lėktuvo katastrofa Japonijoje

Lėktuvo katastrofa Japonijoje

59 metų keleivis Satoshi Yamake sakė, kad per pirmąjį susidūrimą pajuto, jog lėktuvas „pakrypo į šoną ir pajuto didelį smūgį“.

Trečiasis „Kyodo News“ pranešė, kad pajuto „trenksmą, tarsi būtume į kažką atsitrenkę ir pašokę aukštyn tą pačią akimirką, kai nusileidome“.

#BREAKING: Airbus A350 crash-lands in Tokyo. More than 360 people manage to escape the burning plane. Two videos caught the horror as it happened.

Kitas neįvardytas keleivis apibūdino smūgį: „tarsi lėktuvas būtų į kažką atsitrenkęs nusileidimo metu. Už lango pamačiau kibirkštį, o salonas prisipildė dūmų“.

Baisių akimirkų fragmentai buvo užfiksuoti telefonais

Kai kurie keleiviai nufilmavo raudoną švytėjimą iš vis dar kibirkščiuojančio variklio, kai lėktuvas sustojo. Dar vienas nufilmavo vidų, kur dūmų rūkas greitai užgožė kameros objektyvą, nes keleiviai šaukė, o lėktuvo įgula bandė nukreipti tolesnius veiksmus.

Viena keleivė pasakojo, kad lėktuve buvo tamsu, nes nusileidus gaisras dar labiau sustiprėjo. „Lėktuvo viduje darėsi karšta, ir, tiesą sakant, maniau, kad neišgyvensiu“, – sakė ji Japonijos transliuotojui NHK.

Pasak kito keleivio, evakuacijos planas buvo apsunkintas, nes buvo naudojamos tik vienos durys. „Pranešime buvo sakoma, kad galinių ir vidurinių durų negalima atidaryti. Taigi visi išlipo pro priekines duris“, – sakė jis.

Escape footage from a plane



Japan 🇯🇵 Coast Guard aircraft Shocking Everyone evacuates Coast Guard aircraft Passengers escape Artificial earthquake Haneda Airport Control error

Plane in flames Plane crash JAL plane After earthquake Coast Guard aircraft Passengers safe Japan Coast…

Nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti, kaip žmonės pradėjo šokinėti nuo pripučiamos lainerio čiuožyklos – kai kurie iš jų krisdami stengėsi pabėgti nuo degančio lėktuvo salono ir bėgo į saugesnę vietą.

Atrodo, kad niekas nelaikė savo didelių gabaritų rankinio bagažo – tai svarbus veiksnys, lemiantis, kaip greitai galima ištuštinti lėktuvo saloną. Aviacijos analitikas Alexas Macheras BBC sakė, kad įgula „sugebėjo inicijuoti vadovėlinę evakuaciją“ per kelias lemiamas pirmąsias minutes po smūgio.

Pirmosios minutės pačios svarbiausios

Pirmąsias 90 sekundžių gaisras buvo „izoliuotas vienoje „Airbus A350“ zonoje“, todėl jie turėjo trumpą laiko tarpą, kad galėtų visus išvesti. Aviacijos analitikas sakė, kad įgula aiškiai suprato, kurios durys yra toliau nuo liepsnų, todėl nuotraukose matyti, kad ne visi išėjimai buvo atidaryti, kad žmonės galėtų pabėgti. Jis pridūrė, kad keleiviai, apimti panikos, gali sulėtinti įvykius, pavyzdžiui, bandydami iš spintelių paimti savo lagaminus.

Keleivis J. Yamake sakė, kad dėl viso chaoso visiems išlipti prireikė maždaug penkių minučių. „Mačiau, kad ugnis išplito per maždaug 10 ar 15 minučių“, – pridūrė jis.

Stunning video from Japan Flight JL516, an Airbus A350 operated by Japan Airlines with over 360 people onboard has just crashed Tokyo-Haneda International Airport. The plane crash has engulfed the entire fuselage in fire. Shocking video of explosions and fire. pic.twitter.com/CH2Echuubn — KC (@kci2013) January 2, 2024

28 m. Tsubasa Sawada sakė, jog išsigelbėjimas buvo stebuklas, nes tikrai buvo galima mirti. Ponui Sawadai kilo vienas klausimas.

„Noriu sužinoti, kodėl taip atsitiko“, – sakė jis ir pridūrė, kad neketina lipti į kitą lėktuvą, kol negaus atsakymo.

Prireikė kelių valandų, kol gaisras pagaliau buvo užgesintas. Keturiolikai keleivių ir įgulos narių buvo suteikta medicininė pagalba dėl nedidelių sužalojimų.

Airbus A350 yra vienas pirmųjų komercinių lėktuvų, pagamintų iš kompozicinių, anglies pluošto medžiagų, kurios, atrodo, gerai atlaikė pirminį susidūrimą ir kilusį gaisrą.