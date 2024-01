Katastrofa Japonijoje: susidūrus lėktuvams žūčių išvengti nepavyko

Tokijo Hanedos oro uoste užsidegė keleivinis oro bendrovės „Japan Airlines“ lėktuvas, antradienį pranešė vietos televizija. Transliuotojas NHK paskelbė ant kilimo ir tūpimo tako stovinčio liepsnojančio orlaivio nuotraukų.

Pirminiais duomenimis, leisdamasis laineris „Airbus A350“ susidūrė su pakrančių apsaugos tarnybos lėktuvu. Lėktuvu skrido 367 keleiviai ir 12 įgulos narių. „Japan Airlines“ vėliau patvirtino, kad visi jie buvo sėkmingai evakuoti. Nepaisant gelbėjimo tarnybų pastangų, didžiulis lėktuvas, galintis talpinti iki 400 žmonių visiškai sudegė.

BREAKING: Japan Airlines plane with 367 people on board collides with Coast Guard plane at Tokyo Airport pic.twitter.com/ANheXFC2Ny

REKLAMA