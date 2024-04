Svarbūs pokyčiai keliaujantiems į užsienį: papildomi mokesčiai siekia iki 228 eurų

Žinoma, tai nėra nauja koncepcija. Jei esate keliavę į užsienį, greičiausiai jau esate mokėję turizmo mokestį. Gali būti, kad jo net nepastebėjote, nes kartais jis įskaičiuotas į lėktuvo bilietus arba mokesčius, kuriuos mokate viešbutyje.

Kokia yra per didelio turizmo problema? Nukenčia vietos gyventojai, nes nekilnojamasis turtas tampa neįperkamas dėl nuomotojų, kurie perka atostogų būstus. Valdžios institucijoms sunku tvarkyti turistų paliekamas šiukšles, o tarša prisideda ir prie klimato krizės, skelbia portalas „Euronews“.

Barselona 2024 m. (vėl) didina turizmo mokestį

2022 m. miesto valdžia paskelbė, kad per ateinančius dvejus metus bus padidintas Barselonos turistų mokestis.

Nuo 2012 m. Katalonijos sostinės lankytojai turėjo mokėti ir regioninį turistinį mokestį, ir papildomą miesto mokestį.

2023 m. balandžio 1 d. miesto valdžia padidino savivaldybės mokestį iki 2,75 euro.

Antrą kartą mokestis buvo padidintas 2024 m. balandžio 1 d. – šiuo metu jis siekia 3,25 euro.

Mokestis taikomas miesto lankytojams, apsistojusiems oficialiose turistų apgyvendinimo įstaigose.

Taryba teigė, kad gautos pajamos bus naudojamos miesto infrastruktūrai finansuoti, įskaitant kelių, viešojo transporto paslaugų ir eskalatorių gerinimą.

Portimaunas turistų mokestį įvedė 2024 m. kovo mėnesį

Portimaunas (Portugalija) pasekė kaimyninių miestų pėdomis ir kovą įvedė turistų mokestį.

Portugalijos Algarvės uostamiestyje šis mokestis priklausomai nuo sezono bus skirtingas: nuo balandžio iki spalio mėnesio jis bus 2 eurai už naktį, o nuo lapkričio iki kovo mėnesio – 1 euras už naktį.

Olhão, turistų pamėgtas Portugalijos žvejų miestas, praėjusiais metais taip pat pradėjo taikyti 2 eurų mokestį už naktį nuo balandžio iki spalio mėnesio. Lapkričio–kovo mėnesiais mokestis sumažintas iki 1 euro. Mokestis netaikomas jaunesniems nei 16 metų vaikams, o vienos kelionės metu galima praleisti ne daugiau kaip penkias naktis.

Mokesčiai naudojami turizmo poveikiui miestams mažinti, įskaitant švaros, saugumo ir tvarumo gerinimą.

Dvi iš 16 Algarvės savivaldybių jau taiko turistų mokestį: Faro (1,5 euro už naktį iki septynių naktų nuo kovo iki spalio mėnesį) ir Vila Real de Santo António (1 euras už dieną iki septynių naktų).

Balis: Turizmo mokestis įvestas 2024 m. vasario mėnesį

Dievų šalimi vadinamas Balis į savo paplūdimius, salas ir dvasinę kultūrą traukia lankytojus iš viso pasaulio.

Tačiau dėl didelio turizmo atsiranda problemų, ir Balis tikisi kai kurias iš jų išspręsti įvesdamas naują mokestį, kurį reikia mokėti norint įvažiuoti į šalį.

Nuo 2024 m. vasario 14 d. atvykstantieji iš užsienio ir šalies vidaus turės mokėti 150 tūkst. IDR (8,80 euro) mokestį. Šį mokestį reikia sumokėti specialiose kioskuose Balio Ngurah Rai tarptautiniame oro uoste. Valdžios institucijos teigia, kad šis procesas trunka mažiau nei 30 sekundžių.

Pasak jų, gautos lėšos skiriamos projektams, kuriais „saugoma aplinka, gamta ir kultūra, taip pat gerinama kokybė“ Balyje.

Ar Tailandas 2024 m. įves turizmo mokestį?

Dar 2022 m. sklandė gandai, kad turistų mokestis bus įvestas 2023 m. birželio mėnesį. Tačiau tai neįvyko nei tada, nei kitu numatytu metu – spalio mėnesį. O 2024 m. jokių patvirtintų planų nebuvo.

Teigiama, kad oro transporto bendrovės ir oro transporto bendrovėms atstovaujančios organizacijos užginčijo šį mokestį.

Kai pirmą kartą pasklido gandai, buvo sakoma, kad mokestis sieks 300 batų (8 eurus).

2022 m. Tailando turizmo tarnybos vadovas naujienų agentūrai „Reuters“ sakė, kad dalis mokesčio „bus panaudota turistų priežiūrai“, nes pasitaikydavo atvejų, kai sveikatos draudimas jų neapimdavo. Jis taip pat padės finansuoti tolesnę turistų lankomų vietų, pavyzdžiui, Bankoko Didžiųjų rūmų, plėtrą.

Venecijos turistų mokestis: Kada 2024 m. lankytojai turės mokėti už įvažiavimą?

Venecija yra vienas iš labiausiai turistų perpildytų Europos miestų, todėl net vietiniai gyventojai yra priversti palikti siauras miesto centro gatveles.

Dabar patvirtinta, kad Venecija 2024 m. iš dalies išbandys įvažiavimo mokestį.

Savaitgaliais ir kitomis dienomis nuo balandžio mėnesio iki liepos vidurio, iš viso 29 dienas, lankytojai už įvažiavimą turės mokėti 5 eurų mokestį.

Įvažiavimo mokestis galios piko valandomis (nuo 8.30 iki 16.00 val.), t. y. lankytojams, atvykusiems į Veneciją pavakarieniauti ar į koncertą, mokėti nereikės.

Įvažiavimo mokesčiu siekiama sumažinti minias, paskatinti ilgesnį lankymąsi ir pagerinti gyventojų gyvenimo kokybę.

Pajamos, gautos iš įvažiavimo mokesčio, bus skiriamos paslaugoms, padedančioms miesto gyventojams, pavyzdžiui, priežiūrai, valymui ir gyvenimo išlaidų mažinimui.

Daugelyje šalių dėl įvairių priežasčių turistams yra taikomi įvairūs mokesčiai. Kai kurios šalys taip siekia sumažinti turistų skaičių ir užkirsti kelią pertekliniam turizmui. Kitose šalyse tai beveik kaip tvarumo mokestis kiekvienam lankytojui. Iš šių mokesčių gauti pinigai skiriami turizmo objektams išlaikyti ir gamtos ištekliams saugoti.

Austrija

Austrijoje mokate nakvynės mokestį, kuris skiriasi priklausomai nuo to, kurioje provincijoje esate. Vienoje arba Zalcburge papildomai mokėsite 3,02 proc. nuo viešbučio sąskaitos vienam asmeniui.

Turizmo mokestis dar vadinamas „Tourismusgesetz“ (liet. „Turizmo įstatymas“) ir „Berherbergungsbeiträge“ (liet. „Įmokos už apgyvendinimą“).

Belgija

Turizmo mokestis Belgijoje taikomas apgyvendinimo įstaigose už kiekvieną ten praleistą naktį.

Kartais šis mokestis būna įtrauktas į viešbučio kambario kainą, tačiau kai kuriuose viešbučiuose šis mokestis išskiriamas ir įtraukiamas kaip papildomas mokestis, todėl reikia atidžiai patikrinti sąskaitą.

Antverpene ir Briugėje mokestis imamas už kiekvieną kambarį. Briuselyje mokestis skiriasi priklausomai nuo viešbučio dydžio ir įvertinimo.

Mokestis vidutiniškai siekia apie 7,50 euro.

Butanas

Nors daugumos šalių turistų mokesčiai neviršija maždaug 20 eurų, Butano mokestis, palyginti su jais, yra labai didelis.

Minimalus dienos mokestis daugumai užsieniečių yra: 250 JAV dolerių (228 eurai) vienam asmeniui per dieną sezono metu ir šiek tiek mažesnis ne sezono metu.

Tačiau jis apima labai daug, įskaitant apgyvendinimą, transportą šalyje, gido paslaugas, maistą ir įvažiavimo mokesčius.

Bulgarija

Bulgarija taiko turistinį mokestį už kiekvieną nakvynę.

Jis labai mažas ir priklauso nuo vietovės ir viešbučio klasifikacijos – iki maždaug 1,50 euro.

Karibų jūros salos

Daugumoje Karibų jūros salų prie viešbučio kainos pridedami turistiniai mokesčiai arba išvykimo mokestis.

Antigva ir Barbuda, Aruba, Bahamos, Barbadosas, Bermudai, Bonairas, Britų Mergelių salos, Kaimanų salos, Dominika, Dominikos Respublika, Grenada, Haitis, Jamaika, Montseratas, Sent Kitsas ir Nevis, Sent Lusija, Sent Martenas, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Trinidadas ir Tobagas, JAV Mergelių salos – visos jos taiko vienokius ar kitokius mokesčius lankytojams.

Mokesčiai svyruoja nuo 13 eurų Bahamuose iki 45 eurų Antigvoje ir Barbudoje.

Kroatija

2019 m. Kroatija padidino turizmo mokestį. Tačiau padidintas tarifas taikomas tik vasaros sezono piko metu.

Lankytojai moka apie 10 kunų (1,33 euro) vienam asmeniui už naktį.

Čekija

Čekijoje turistinį mokestį reikia mokėti tik lankantis sostinėje Prahoje.

Jis yra labai nedidelis (mažiau nei 1 euras) ir mokamas už kiekvieną asmenį už naktį, bet ne daugiau kaip už 60 nakvynių. Mokestis netaikomas asmenims iki 18 metų.

Prancūzija: dėl 2024 m. olimpinių žaidynių Paryžiuje padidintas turistų mokestis

Prancūzijoje reikia mokėti „taxe de séjour“ (liet. „turizmo mokestis“). Jis pridedamas prie viešbučio sąskaitos ir priklauso nuo to, kuriame mieste esate.

Tarifai svyruoja nuo 0,20 euro iki maždaug 4 eurų asmeniui už naktį.

Tokiuose turistų pamėgtuose miestuose kaip Paryžius ir Lionas šie pinigai naudojami turizmo infrastruktūrai palaikyti.

Laukiant 2024 m. olimpinių žaidynių, nuo 2024 m. sausio mėnesio viešbučių kambarių turistinis mokestis padidintas 200 proc.

Priklausomai nuo apgyvendinimo tipo, mokestis svyruoja nuo 0,75 iki 15 eurų už naktį.

Vokietija

Vokietijoje taikomas vadinamasis kultūros mokestis (vok. kulturförderabgabe), o Frankfurto, Hamburgo ir Berlyno miestuose – ir lovos mokestis (vok. bettensteuer).

Šis mokestis sudaro apie 5 proc. viešbučio sąskaitos.

Graikija

Turizmo mokestis Graikijoje priklauso nuo viešbučio žvaigždučių skaičiaus arba nuomojamų kambarių skaičiaus. Jis gali siekti iki 4 eurų už kambarį.

Jį įvedė Graikijos turizmo ministerija, siekdama sumažinti šalies skolą.

Vengrija

Turizmo mokesčiai Vengrijoje taikomi tik Budapešte.

Keliautojai už kiekvieną naktį turi mokėti papildomus 4 proc. mokesčius, priklausančius nuo kambario kainos.

Italija

Turizmo mokesčiai Italijoje priklauso nuo to, kur esate. Sicilijoje mokesčiai svyruoja nuo 1 iki 3 eurų už naktį.

Tuo tarpu Romoje mokestis svyruoja nuo 3 iki 7 eurų už naktį, priklausomai nuo kambario tipo, tačiau kai kuriuose mažesniuose miestuose taikomas didesnis mokestis.

Japonija

Japonijoje yra mokamas išvykimo mokestis. Išvykdami iš Japonijos lankytojai sumoka 1 tūkst. jenų (apie 8 eurus).

Oficialioje turizmo svetainėje teigiama, kad šis nedidelis mokestis ekonomikai daro itin „reikšmingą įtaką“.

Malaizija

Malaizijos turistų mokestis yra fiksuoto dydžio ir taikomas už kiekvieną ten praleistą naktį.

Mokestis siekia ne daugiau kaip 4 eurus už naktį.

Naujoji Zelandija

Daugelis į Naująją Zelandiją atvykstančių turistų, darbo atostogų išvykstančių žmonių, kai kurie studentai ir darbuotojai atvykę į šalį turi sumokėti tarptautinį lankytojų apsaugos ir turizmo mokestį (IVL).

Tačiau žmonės iš Australijos nuo šio mokesčio atleidžiami.

Jis siekia 35 Naujosios Zelandijos dolerius, t. y. maždaug 21 eurą.

Nyderlandai

Nyderlanduose taikomas sausumos ir vandens turizmo mokestis.

Amsterdame šiuo metu jis sudaro 7 proc. viešbučio kambario kainos. Jis vadinamas „toeristenbelasting“ (liet. „turizmo mokestis“).

Nuo 2024 m. šis mokestis padidintas iki 12,5 proc. ir tapo didžiausiu turistų mokesčiu Europoje. Jis taikomas ir kruizinių laivų keleiviams, ir miesto svečiams kurie apsistoja su nakvyne.

Portugalija

Portugalijoje mažas turistinis mokestis mokamas asmeniui už naktį ir taikomas tik svečiams nuo 13 metų.

Jis siekia apie 2 eurus ir šiuo metu taikomas 13 iš 308 Portugalijos savivaldybių, įskaitant Porto, Lisabonos ir Faro miestus.

Mokestį reikia mokėti tik pirmąsias septynias viešnagės dienas.

Slovėnija

Turizmo mokestis Slovėnijoje priklauso nuo vietovės ir viešbučio kategorijos.

Didesniuose miestuose ir kurortiniuose miesteliuose, įskaitant Liublianą ir Bledą, jis šiek tiek didesnis – siekia apie 3 eurus.

Ispanija

Jei vykstate į Ibizą arba Maljorką, turėsite sumokėti turistinį mokestį.

Tvaraus turizmo mokestis, kuris taikomas Ispanijos Balearų salose (Maljorkoje, Menorkoje, Ibizoje, Formenteroje) esančioms poilsio įstaigoms, taikomas kiekvienam asmeniui nuo 16 metų.

Sezono metu mokestis gali siekti iki 4 eurų už naktį.

Tuo tarpu Valensija po praėjusių metų rinkimų atsisakė planų 2024 m. įvesti turistų mokestį.

Šveicarija

Turizmo mokestis Šveicarijoje skiriasi priklausomai nuo vietovės. Mokestis skaičiuojamas už naktį ir asmeniui ir siekia apie 2,20 euro.

Į apgyvendinimo paslaugų įkainius paprastai neįtraukiamas turistinis mokestis – jis nurodomas kaip atskira suma, todėl jį lengviau susekti.

Be to, jis taikomas tik apsistojus trumpiau nei 40 dienų.

Jungtinės Amerikos Valstijos

Viešbučio mokestis arba apgyvendinimo mokestis keliautojams, nuomojantiems būstą, taikomas daugelyje Jungtinių Amerikos Valstijų.

Mokesčiai taikomi viešbučiuose, moteliuose ir užeigose. Pranešama, kad didžiausias tarifas mokamas Hiustone, kur viešbučio sąskaita apmokestinama 17 proc. mokesčiu.